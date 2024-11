Região Norte tem concursos públicos previstos com salários de até R$ 36 mil; confira

A região Norte tem dezenas de concursos públicos previstos para os próximos meses, que reúnem diversas vagas em especialidades diferentes e salários que podem chegar a mais de R$ 30 mil. Boa parte ainda não têm editais publicados, mas as bancas organizadoras já estão definidas ou a comissão formada, e é questão de tempo para que as informações oficiais sejam divulgadas.

Um certame que atenderá a região é o do Ministério Público da União (MPU), organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O órgão tem 274 vagas previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. Serão ofertadas vagas para os cargos de analistas e técnicos, sendo exigido nível superior, e as remunerações iniciais vão variar entre R$ 9,05 mil e R$ 14,8 mil, além de benefícios que possibilitam uma remuneração inicial de até R$ 17 mil.

Especificamente no território paraense, um destaque é a seleção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que fará um novo concurso para servidores em breve. As oportunidades serão destinadas à formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, e os salários podem chegar a cerca de R$ 12,9 mil, conforme o último edital similar publicado. De acordo com o levantamento mais recente, de abril deste ano, ao todo, há 363 cargos vagos no órgão.

Ainda no Estado, a Polícia Científica do Pará (PCP) deve preencher 246 vagas nos cargos de perito criminal, médico-legista e odontolegistas, distribuídas na sede em Belém e nas coordenadorias de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém. As remunerações iniciais vão girar em torno de R$ 12,2 mil.

Outros estados do Norte

Na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia há oportunidades com salários atrativos. O órgão oferecerá mais de 300 vagas previstas para cargos de níveis médio e superior, em um edital que deve ser lançado até o final de 2024. O salário inicial pode chegar a até R$ 36,1 mil, dependendo do cargo, conforme a tabela salarial da Assembleia. Há ainda a garantia de auxílios aos servidores do quadro permanente e gerencial.

Outra seleção prevista é a do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), cujo edital deve ser divulgado ainda neste ano. As vagas serão abertas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades. Quanto à remuneração, pode variar entre R$ 8,5 mil e R$ 13,9 mil.

Concursos previstos no Norte

Ministério Público da União (MPU)

Vagas previstas: 274

Salários previstos: Até R$ 14,8 mil

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)

Vagas previstas: 363

Salários previstos: Até R$ 12,9 mil

Polícia Científica do Pará (PCP)

Vagas previstas: 246

Salários previstos: Até R$ 12,2 mil

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Vagas previstas: 300

Salários previstos: Até R$ 36,1 mil

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO)

Vagas previstas: Não informado

Salários previstos: Até R$ 13,9 mil