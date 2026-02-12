Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Profissionais do SUS podem se inscrever em cursos da ETSUS no Pará; veja como participar

Inscrições devem ser feitas online e contemplam diferentes áreas da rede pública de saúde

Thaline Silva*
fonte

Programação inclui conteúdos técnicos e práticos voltados ao atendimento na rede pública (Joyce Ferreira/Comus)

A Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará (ETSUS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), abriu inscrições para cursos de qualificação e aperfeiçoamento voltados a profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Inscrições seguem até 23 de fevereiro. 

Uma das formações ofertadas é o curso Detecção Precoce dos Cânceres mais Prevalentes no Estado do Pará, destinado a médicos e enfermeiros que atuam na Atenção Primária do SUS na Região de Integração do Marajó I. A área é composta pelos municípios de Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedra, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, graduação em Enfermagem ou Medicina e atuação na Atenção Primária do SUS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste formulário eletrônico. O link pode ser encerrado antes do prazo em caso de preenchimento total das vagas. A confirmação será enviada por e-mail pela Secretaria Escolar da ETSUS.

VEJA MAIS

image Defensoria Pública do Pará divulga datas de edital para estágio em Direito
Vagas são destinadas para alunos de graduação e pós

image Museu Goeldi abre processo seletivo para estágio em Belém; veja como se inscrever
Inscrições exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro

 

O curso terá carga horária de 80 horas, distribuídas ao longo de duas semanas, de segunda a sexta-feira. A primeira semana será presencial e a segunda, em formato virtual. Inicialmente, será formada uma turma com 20 alunos. As atividades ocorrerão em Belém, das 8h às 12h e das 14h às 18h, entre os dias 9 e 13 de março e 23 e 27 de março.

As aulas teóricas presenciais serão realizadas na sede da Escola Técnica do SUS, localizada na Travessa da Estrella, nº 2342, no bairro do Marco. Já as atividades práticas ocorrerão na Unidade Básica de Saúde de Fátima, na rua Domingos Marreiros, nº 1816, no bairro de Fátima. Durante o atendimento ao público, os participantes deverão utilizar jaleco branco.

Curso em Itaituba

A ETSUS também abriu inscrições para o curso Qualificação Humanização, voltado exclusivamente a servidores municipais de Itaituba, na Região de Integração do Tapajós.

Com 40 vagas, a formação terá carga horária de 50 horas e será realizada na sede do Sebrae em Itaituba, entre os dias 2 e 6 de março, das 7h às 12h e das 14h às 19h.

Podem participar profissionais da área da saúde que atuam no SUS, além de trabalhadores da Assistência Social (SUAS) e da Educação no município. Também estão aptos representantes do controle social, como conselheiros municipais de saúde, assistência social e conselheiros tutelares. É necessário ter pelo menos 18 anos e ensino fundamental, médio ou superior completo.

As inscrições para esse curso seguem até as 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2026. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Sespa.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Capacitação

saúde
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

CONCURSOS NA REGIÃO NORTE

Concursos previstos na Região Norte tem salários de até quase R$ 40 mil; veja lista

Pará concentra mais de 1,4 mil vagas previstas, com oportunidades em áreas como segurança pública, meio ambiente e fiscalização, e salários que chegam a quase R$ 13 mil.

09.02.26 7h00

Estágio

Defensoria Pública do Pará divulga datas de edital para estágio em Direito

Vagas são destinadas para alunos de graduação e pós

11.02.26 11h53

Estágio

Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.400; veja como se candidatar

CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

09.02.26 7h30

Estágio

Museu Goeldi abre processo seletivo para estágio em Belém; veja como se inscrever

Inscrições exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro

11.02.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda