Profissionais do SUS podem se inscrever em cursos da ETSUS no Pará; veja como participar

A Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará (ETSUS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), abriu inscrições para cursos de qualificação e aperfeiçoamento voltados a profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Inscrições seguem até 23 de fevereiro.

Uma das formações ofertadas é o curso Detecção Precoce dos Cânceres mais Prevalentes no Estado do Pará, destinado a médicos e enfermeiros que atuam na Atenção Primária do SUS na Região de Integração do Marajó I. A área é composta pelos municípios de Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedra, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, graduação em Enfermagem ou Medicina e atuação na Atenção Primária do SUS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste formulário eletrônico. O link pode ser encerrado antes do prazo em caso de preenchimento total das vagas. A confirmação será enviada por e-mail pela Secretaria Escolar da ETSUS.

O curso terá carga horária de 80 horas, distribuídas ao longo de duas semanas, de segunda a sexta-feira. A primeira semana será presencial e a segunda, em formato virtual. Inicialmente, será formada uma turma com 20 alunos. As atividades ocorrerão em Belém, das 8h às 12h e das 14h às 18h, entre os dias 9 e 13 de março e 23 e 27 de março.

As aulas teóricas presenciais serão realizadas na sede da Escola Técnica do SUS, localizada na Travessa da Estrella, nº 2342, no bairro do Marco. Já as atividades práticas ocorrerão na Unidade Básica de Saúde de Fátima, na rua Domingos Marreiros, nº 1816, no bairro de Fátima. Durante o atendimento ao público, os participantes deverão utilizar jaleco branco.

Curso em Itaituba

A ETSUS também abriu inscrições para o curso Qualificação Humanização, voltado exclusivamente a servidores municipais de Itaituba, na Região de Integração do Tapajós.

Com 40 vagas, a formação terá carga horária de 50 horas e será realizada na sede do Sebrae em Itaituba, entre os dias 2 e 6 de março, das 7h às 12h e das 14h às 19h.

Podem participar profissionais da área da saúde que atuam no SUS, além de trabalhadores da Assistência Social (SUAS) e da Educação no município. Também estão aptos representantes do controle social, como conselheiros municipais de saúde, assistência social e conselheiros tutelares. É necessário ter pelo menos 18 anos e ensino fundamental, médio ou superior completo.

As inscrições para esse curso seguem até as 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2026. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Sespa.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia