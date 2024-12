Prefeitura de Marabá publica concurso para Guarda Municipal

A prefeitura de Marabá, sudeste paraense, publicou edital para o concurso público da Guarda Municipal, com 126 vagas, sendo 6 destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD). O processo será dividido em duas etapas, a primeira coordenada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e a segunda executada pela prefeitura. O edital foi publicado no dia 11 de dezembro e o cronograma completo pode ser acessado no edital, disponível nos sites da prefeitura e da fadesp.

Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 90 e passar por diferentes etapas em cada uma das fases. Na primeira parte do processo estão inclusas as avaliações de conhecimento, aptidão física e psicológica, ambas possuem caráter eliminatório e serão aplicadas no município de Marabá. No segundo momento, ocorre a pesquisa social, a avaliação antropométrica e médica, e o curso de formação de guarda municipal.

O salário base para o cargo de Guarda Municipal é de R$ 1.839,39 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Algumas das exigências para o cargo incluem: possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo Categoria “AB”. Além da idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos no ato da solicitação de inscrição no Concurso Público.

Possuem isenção da taxa de inscrição os candidatos que atendam a alguns requisitos: pessoa com deficiência que solicitar a isenção e comprovar esta condição, doadores de sangue, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O período de solicitação da isenção é entre 18 e 19 de fevereiro de 2025.