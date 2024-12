Concurso público nível médio: Brasil tem 4,8 mil vagas abertas com salários que passam de R$ 4 mil

Se você possui ensino médio completo e sonha com uma carreira pública, o momento é propício. Diversos concursos abertos pelo Brasil oferecem um total de mais de 4.800 vagas para candidatos de nível médio, com salários que ultrapassam R$ 4 mil, dependendo do órgão e da área.

Para quem deseja ingressar na área de segurança pública, os concursos abertos para Guardas Municipais e Policiais Militares oferecem salários competitivos e perspectivas de estabilidade. Um destaque é o concurso da Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ), que dispõe de 209 vagas com remuneração inicial de R$ 4.858,28, com inscrições abertas até 9 de janeiro de 2025.

Além disso, a PM da Bahia está com 100 vagas para Oficial, com salários que chegam a R$ 3.507,78, enquanto o Corpo de Bombeiros do mesmo estado oferece 30 vagas na carreira de Oficial, com o mesmo teto salarial.

Na área educacional, os concursos se destacam pelo elevado número de vagas. A Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU ES) lidera com 1.290 oportunidades para cargos de nível médio e superior, oferecendo salários que vão de R$ 2.661,13 a R$ 6.018,32, com inscrições até 21 de janeiro de 2025.

O concurso da Secretaria Municipal de Educação de Recife (PE) é outra oportunidade relevante, disponibilizando 400 vagas para Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial, com remuneração de R$ 1.904,23. Já o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) conta com 33 vagas, que oferecem salários de até R$ 10.481,64, dependendo do cargo.

Para quem almeja uma carreira no setor da saúde, o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) no Pará é um dos mais atrativos, com 545 vagas e remuneração que pode chegar a R$ 17 mil. Outra oportunidade importante é o concurso municipal em Ribeirão das Neves (MG), com 663 vagas e salários de até R$ 7.045,04.

Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas lançou edital para 180 vagas, com remuneração variando entre R$ 2.837,70 e R$ 10.834,96, oferecendo estabilidade e oportunidades em uma das maiores cidades do estado.

Confira os concursos abertos de Ensino Médio no Brasil:

Policiais e Segurança Pública

Concurso Bombeiros BA

Situação: Edital publicado

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 30

Remuneração: R$ 3.507,78

Inscrições: de 05/12/2024 a 05/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 150

Concurso PM BA

Situação: Edital publicado

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 100

Remuneração: de R$ 2.630,83 a R$ 3.507,78

Inscrições: de 05/12/2024 a 05/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 150

Concurso GCM (Guarda Civil Municipal) Niterói RJ

Situação: Edital publicado

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 209

Remuneração: R$ 4.858,28

Inscrições: de 02/12/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90

Concurso GCM (Guarda Civil Municipal) Marabá PA

Situação: Edital publicado

Cargos: Guarda Municipal

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 126

Remuneração: R$ 1.839,39

Inscrições: de 18/02/2025 a 18/03/2025

Taxa de inscrição: R$ 90

Concurso Guarda Sabará MG

Situação: Edital publicado

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível Médio

Vagas: 44 + 15 CR

Remuneração: R$ 2.058,48

Inscrições: de 25/11/2024 a 27/12/2024

Taxa de inscrição: R$ 90

Educação

Concurso SEDU ES (Secretaria de de Estado da Educação do Espírito Santo)

Situação: Edital publicado

Cargos: Professor e Agente de Suporte Educacional

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 1.290

Remuneração: R$ 2.661,13 a R$ 6.018,32

Inscrições: de 16/12/2024 a 21/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 85

Concurso IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha)

Situação: Edital publicado

Cargos: professor, assistente em educação, médico veterinário e outros

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 33

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

Inscrições: de 11/12/2024 a 22/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

Concurso UFGD MS (Universidade Federal da Grande Dourados)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 61

Remuneração: R$ 3.667,19 a R$ 5.556,92

Inscrições: de 26/11/2024 a 06/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 150

Concurso SME Recife PE (Secretaria Municipal de Educação)

Situação: Edital publicado

Cargos: Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 400

Remuneração: R$ 1.904,23

Inscrições: de 10/12/2024 a 06/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 70

Carreira fiscal

Concurso ISS Sinop MT (Secretaria Municipal da Fazenda de Sinop)

Situação: Edital publicado

Cargos: Fiscal Tributário

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 10 + 200 CR

Remuneração: R$ 3.954,40

Inscrições: de 12/12/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90

Área jurídica

Concurso TJ MG Cartórios

Situação: Edital publicado

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 327

Inscrições: de 17/02/2025 a 18/03/2025

Taxa de inscrição: R$ 340

Tribunais

Concurso TRT 15 Campinas (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região)

Situação: Edital publicado

Cargos: Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: CR

Remuneração: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: de 09/12/2024 a 21/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110

Militares

Edital EAM 2026 (Escola de Aprendizes-Marinheiros)

Situação: Edital publicado

Cargos: Aprendizes de Marinheiro

Escolaridade: Nível médio

Vagas: 800

Remuneração: R$ 1.303,90 a R$ 2.294,50

Inscrições: de 29/01/2025 a 13/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 50

Legislativo

Concurso Câmara Buritizeiro MG

Situação: Edital publicado

Cargos: Assessor Técnico Legislativo e outros

Escolaridade: Nível fundamental, médio e superior

Vagas: 16

Remuneração: R$ 1.421,79 a R$ 4.739,29

Inscrições: de 09/01/2025 a 10/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

Saúde

Concurso Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Pará

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: saúde e administrativa

Lotação: Pará – PA

Número de vagas: 545 vagas

Remuneração: até R$ 17 mil

Inscrições: até 20/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 85,00 a R$150,00

Data da prova objetiva: 16/03/2025

Concurso Ribeirão das Neves MG

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 663 + CR

Remuneração: R$ 1.700,0 a R$ 7.045,04

Inscrições: de 06/01/2025 a 05/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Concurso CISRU MG (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico, superior

Vagas: 118 + CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 8.419,22

Inscrições: de 06/01/2025 a 04/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 45 a R$ 200

Concurso SMS Itapevi SP (Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 123

Remuneração: R$ 1.851,42 a R$ 6.612,20

Inscrições: de 28/11/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 67,90 a R$ 98,80

Concurso FASMO Morretes PR (Fundação de Atenção à Saúde de Morretes)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 17 + CR

Remuneração: R$ 1.600,00 a R$ 11.520,00

Inscrições: de 22/11/2024 a 05/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 190

Concurso SMS (Secretaria Municipal de Saúde) Barracão PR

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 2.235,53 a R$ 12.722,74

Inscrições: de 05/12/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120

Concurso SMS (Secretaria Municipal de Saúde) Campinas SP

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 180

Remuneração: R$ 2.837,70 a R$ 10.834,96

Inscrições: de 12/12/2024 a 14/01/2025

Taxa de inscrição: 54,90 a R$ 98,80

Bancários

Concurso Banpará (Banco do Estado do Pará)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 37

Remuneração: R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29

Inscrições: de 11/11/2024 à 16/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 62 a R$ 85

Administrativos

Concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Pará

Situação: Edital publicado

Cargos: Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador.

Escolaridade: Fundamental incompleto, médio e superior

Vagas: 1.027

Remuneração: R$ 2.186,19 a R$ 12.814,6

Inscrições: de 16/12/2024 a 07/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 170

Concurso Hemominas (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais)

Situação: Edital publicado

Cargos: Assistente, Analista e Médico

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 347

Remuneração: de R$ 1.230,80 a R$ 6.387,13

Inscrições: de 27/01/2025 a 26/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 14,50 a R$ 44

Concurso Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: CR

Remuneração: R$ 3.808,82 a R$ 8.912,54

Inscrições: de 09/12/2024 a 23/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Concurso CAESB DF (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal)

Situação: Edital publicado no Distrito Federal

Cargos: Agente, Técnico e Analista

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 302

Remuneração: de R$ 4.869,27 a R$ 11.961,34

Inscrições: de 8/01/2025 a 27/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 71 a R$ 92

Concurso CRO AL (Conselho Regional de Odontologia de Alagoas)

Situação: Edital publicado

Cargos: Auxiliar, Fiscal e Analista

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 230

Remuneração: R$ 1.800,00 a R$ 3.800,00

Inscrições: de 08/01/2025 a 09/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 62 a R$ 67