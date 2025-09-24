Prefeitura de Juruti abre concurso público com 718 vagas e salários de até R$ 5,5 mil

A Prefeitura de Juruti , no oeste do Pará, anunciou a abertura de inscrições para dois novos concursos públicos , que juntos oferecem 718 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. As remunerações variam entre R$ 1.518 e R$ 5.500 .

As provas serão aplicadas nos dias 7 e 14 de dezembro de 2025, sob organização do Instituto Ágata. O prazo de inscrição segue aberto até 15 de outubro.

Cargos disponíveis

Entre as vagas ofertadas estão funções de áreas administrativas, educacionais e da saúde. Alguns dos cargos previstos nos editais incluem:

Nível fundamental e médio : ajudante de pedreiro, agente de serviços gerais, merendeira, motorista, auxiliar em saúde bucal, agente ambiental, apoio escolar, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, agente de fiscalização ambiental, entre outros.

Nível superior: assistente social, analista de sistemas, arquiteto, auditor fiscal da receita municipal, auditor técnico de saúde, bibliotecário, contador, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiros (várias especialidades), farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, jornalista, pedagogo, psicólogo, turismólogo, zootecnista, professor de diversas disciplinas (língua portuguesa, matemática, geografia, história, inglês, ciências biológicas, educação física, artes, ensino religioso) e especialista em educação.

Além disso, estão previstas vagas específicas para a Guarda Civil Municipal de Juruti (30 vagas) e para o cargo de bombeiro municipal.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por três fases:

Prova objetiva : com duração de três horas e 30 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato deve alcançar pelo menos 50% de acertos .

Prova subjetiva : de caráter eliminatório e classificatório, destinada a avaliar compreensão, raciocínio e capacidade de análise.

Prova de títulos: que considerará pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e tempo de experiência profissional na área do cargo escolhido.

Como participar

As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Ágata, banca responsável pela seleção.