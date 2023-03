Prefeitura de Colares lança edital para agente comunitário de saúde com salários de R$ 2.424

A Prefeitura Municipal de Colares, no nordeste do Pará, está com processo seletivo para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Para participar do certame, a exigência é que o candidato tenha ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e os Agentes de Saúde deverão ainda residir na área da comunidade em que forem atuar. Ao todo, estão sendo ofertadas 5 vagas imediatas e mais formação de cadastro de reserva. Entre as vagas ofertadas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência (PcD), desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

O salário para os novos servidores será de R$ 2.424 com jornada de trabalho de 40 horas por semanais. As inscrições devem ser realizadas pela internet através do site da Prefeitura de Colares até o dia 07 de abril de 2023. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50.

Como serão as provas?

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva e curso introdutório de formação inicial. As provas objetivas serão compostas de 40 questões de múltipla escolha compatíveis com nível de escolaridade, com as atribuições do cargo e de acordo com o conteúdo programático, contendo as disciplinas de português, matemática e conhecimentos específicos.

A prova objetiva de múltipla escolha será realizada no minicípio de Colares, na data de 04 de junho de 2023, para todos os candidatos inscritos, nos locais e horários especificados no site da Prefeitura de Colares. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado na data de 12 de junho e a divulgação final se dará na data de 30 de junho de 2023.

O processo seletivo público terá validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria Municipal de Saúde de Colares.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).