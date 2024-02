Concurso Nacional Unificado: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira (9)

Prazo de inscrição para participar do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) encerra nesta sexta-feira (9). A inscrição precisa ser feita exclusivamente pelo portal Gov.br e deve seguir a disposição de blocos temáticos previstos no edital. No Pará, haverá oferta de vagas em 14 cidades, principalmente Belém, Marabá e Santarém.

A prova será aplicada simultaneamente no dia 5 de maio em todo o país. O concurso se divide em oito blocos temáticos, onde cada um dos candidatos poderá se inscrever para diversos cargos, em diferentes instituições, desde que estejam em um mesmo bloco temático. O valor da inscrição é de R$60 reais para o nível médio e R$90 reais para vagas de nível superior. Haverá isenção aos candidatos que estejam no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou no Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como para os doadores de medula óssea.

No ato da inscrição será gerado uma uma Guia de Recolhimento da União (GRU), segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), esta será a única forma de arrecadação.

Inscrição de última hora

A analista de marketing pleno, Gabriela do Carmo, está entre os paraenses que deixaram a inscrição para a última semana. Segundo ela, a decisão de atrasar a sua inscrição foi uma precaução financeira. “No meu caso foi por questão de receber meu salário, mesmo sendo um valor "baixo" poderia acontecer alguma emergência e esse dinheiro me faria falta”, explica.

Gabriela também demonstra preocupação devido a pouca experiência em concursos, o que não diminui em nada as suas expectativas. “São muitas vagas, o que é bom, mas pra alguém que nunca fez um concurso é meio assustador ver a quantidade de gente se inscrevendo. Já me questionei se deveria tentar ou não, já que não tenho o preparo que muitos têm e são acostumados com a rotina de estudo, mas pelo que me disseram a banca é meio imprevisível, além de ser um concurso que nunca foi feito antes, então ninguém sabe o que esperar”, pontua.

Para o publicitário paraense, Gabriel Vila Nova, a demora na inscrição veio por cuidado em escolher bem como ordenar a preferência de cargos. “O fator principal foi o fato da gente ter que ordenar a preferência dos cargos, então ainda tô analisando com bastante calma para escolher certinho, porque acho que isso é uma questão importante, ainda mais pra mim que não tenho mestrado nem doutorado. Vi muita gente só ordenando pelo salário, sem se preocupar com essa parte”, diz.

O publicitário também compartilha do medo da primeira experiência em um concurso de grande proporção, mas se mantém otimista. “Por mais que o período até o dia da prova seja curto, acredito que dê pra fazer uma boa prova e quem sabe conseguir uma vaga entre os classificados”, afirma.

Ainda explica que pretende organizar os estudos e buscar outros materiais para se preparar bem. “Vou montar um cronograma de estudos de acordo com os assuntos que estão no edital. Pretendo ir atrás de material didático que possa me auxiliar, ainda mais por ser a primeira experiência em concurso público”, afirma.