Concurso Nacional Unificado chega a 1,5 milhão de inscritos

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já havia recebido mais de 1,5 milhão de inscrições até a manhã desta segunda-feira (05). A marca foi atingida a quatro dias para o término das inscrições no certame.

Acesse aqui os editais do CPNU

A estimativa do governo é de que até a próxima sexta-feira (09), data limite para as inscrições ao "Enem dos Concursos”, 3 milhões de pessoas se candidatem às 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

A prova do CPNU será realizada no 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. São oito editais, divididos por áreas de atuação governamental, com vagas para os níveis médio e superior.

A taxa de inscrição é de R$ 60 (nível médio) e de R$ 90 para os de nível superior. O cadastro é feito no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso, por meio de login na plataforma GOV.BR.