Concurso Nacional Unificado (CNU) surpreende com a escolha da banca organizadora

O CNU, batizado de ENEM dos Concursos, é o grande concurso aguardado para 2024! Foi lançado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para preencher 6.640 vagas de diversos cargos do Poder Executivo Federal.

os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo público dentro do BLOCO TEMÁTICO escolhido (serão 8 blocos temáticos).

A prova será aplicada em um único dia simultaneamente em 217 cidades brasileiras.

Serão duas etapas: PROVA OBJETIVA com matriz comum e PROVA ESPECÍFICA E DISSERTATIVA por blocos temáticos.

A CESGRANRIO foi a empresa escolhida para organizar o Concurso Nacional Unificado. Ela não era aposta dos Concurseiros, mas é responsável por organizar os maiores concursos públicos em número de inscritos da história do Brasil: os concursos do BB 2021, com 1.645.975 candidatos e CEF 2014, com 1.156.744 inscritos e espera-se que a 1ª edição do CNU supere os recordes atuais.

O cronograma do CNU foi alterado e a publicação do Edital está marcada para 10/01/2024, com inscrições no período 19/01 a 09/02 e prova no dia 05/05/2024. A posse dos concursados é prevista para 05/08/2024.

Agora vamos falar da preparação para o Concurso de Oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Passadas as provas da PM-PA, os candidatos à carreira da Segurança Pública estão focados nas provas do CBM-PA e para ajudar vocês, o Professor de Língua Portuguesa e Redação, Celso Flexa, deu uma entrevista com orientações para os candidatos.

Se vocês querem gabaritar Língua Portuguesa e produzir uma Redação que atenda às exigências da CEBRASPE, devem observar as seguintes orientações:

1- Treinem as questões de Língua Portuguesa e a Redação da última prova de CFO PM-PA;

2- Usem o conteúdo das disciplinas específicas como banco de dados para fundamentar a sua Redação.