Policia Civil do Pará anuncia contratação temporária de servidores administrativos

O delegado geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, anunciou nas redes sociais a realização de um processo seletivo para a contratação de servidores administrativos temporários.

Segundo o anúncio, serão 36 vagas ofertadas, 27 para assistentes administrativos e 9 para assistentes sociais.

VEJA MAIS

No primeiro anúncio, as inscrições seriam abertas nesta quarta-feira (26/06) e se encerrariam na quinta-feira (27/06). Mas, em um novo anúncio, Walter disse que, "por problemas técnicos", os dias de inscrição passaram para a quinta-feira (27/06) e a sexta-feira (28/06), no portal Sipros.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)