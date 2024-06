PSS do Ministério da Pesca tem vagas no Pará e salário de R$ 6,1 mil; veja como se inscrever

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) está realizando um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 264 profissionais de nível superior, que devem trabalhar sede do órgão, em Brasília (Distrito Federal) ou em uma das 27 Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), inclusive no Pará. As inscrições começam às 12h desta segunda-feira (24.06) e seguem abertas até o dia 25 de julho.

Confira aqui o edital do PSS do Ministério da Pesca

Conforme o edital, as oportunidades são para cargos de mais de 20 perfis profissionais, incluindo áreas como direito, economia, marketing, administração e arquitetura, além de uma vaga para qualquer área de formação superior. No Pará, são ofertadas cinco vagas, sendo uma delas para profissional da área de Engenharia de Pesca e/ Oceanografia/ Oceanologia e outras quatro para trabalhadores de qualquer área de nível superior.

As vagas abertas pelo Ministério da Pesca têm salários de R$ 6.130, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os cargos têm ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições

Para participar da seleção, o candidato deverá realizar a inscrição até o dia 25 de julho no link próprio do Processo Seletivo Simplificado no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização do concurso, e pagar a taxa de R$ 62. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção desse valor.

Etapas da seleção

A seleção terá etapa de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Essas provas serão realizadas no dia 11 de agosto em Brasília e nas 26 capitais do país. Ou seja, candidato de Belém podem prestar o exame na cidade. Dependendo do número de inscritos, as provas também poderão se estender para mais localidades.

Candidatos aos cargos de engenheiro de pesca, oceanografia/ oceanologia, biologia, engenheiro de aquicultura, medicina veterinária e zootecnia, também terão prova de títulos de caráter classificatório.

Contrato temporário

Os contratos dos candidatos selecionados terão duração de até dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, dependendo das necessidades do órgão.