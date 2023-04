PGE-RR oferta vagas para procurador com salário inicial de R$ 33,7 mil

A Procuradoria-Geral do Estado de Roraima (PGE-RR) realiza um novo concurso público para preencher cinco vagas imediatas para o cargo de procurador. O edital informa que o subsídio inicial de carreira é de R$ 33.748,91, no entanto, o servidor pode receber adicionais previstos na legislação institucional ou estadual.

Os candidatos podem se inscrever até 3 de maio deste ano, por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de participação custa R$ 170, mas os candidatos podem solicitar a isenção da cobrança até o dia 3 de maio.

Conforme a distribuição de vagas, haverá reserva de uma vaga para candidatos com deficiência e quatro para ampla concorrência. Após a nomeação, os profissionais serão lotados na cidade de Boa Vista (RR), a critério da PGE.

Entre os principais requisitos para investidura no cargo estão possuir diploma de graduação no curso de direito, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O certame compreenderá as seguintes etapas: prova objetiva; prova discursiva; inscrição definitiva; e avaliação de títulos.

As provas objetivas e discursivas, além da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, serão realizadas na capital roraimense, Boa Vista. A prova objetiva terá a duração de 4 horas e 30 minutos e valerá 150 pontos.

A aplicação será em julho deste ano. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 45 pontos na prova objetiva.

A prova objetiva será composta por questões de:

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Previdenciário;

Direito Tributário;

Direito Financeiro e Orçamentário;

Direito Ambiental; Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho.

