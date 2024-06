Parápaz abre seleção para contratação temporária em Paragominas; inscrições são gratuitas

O Governo do Pará, por meio da Fundação Parápaz, abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação temporária de servidores que devem trabalhar no município de Paragominas.

Confira aqui o edital completo do PSS da Parápaz para Paragominas

Conforme o edital, disponível no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Estado (Sipros), estão sendo ofertadas 11 vagas, sendo seis delas de nível superior, para o cargo de técnico em gestão social, nas seguintes áreas: duas vagas para Pedagogia, duas para Psicologia e duas para Serviço Social. Nessas funções, o trabalhador recebe remuneração base de R$ 1.724,64, acrescida de gratificação e benefícios.

Estão sendo ofertadas, ainda, três vagas para profissionais de nível médio, sendo duas para Assistente Administrativo e uma para o cargo de Técnico de Enfermagem. O salário é de R$ 1.320,00, mais benefícios.

O edital prevê também duas vagas para o cargo de Auxiliar Operacional, que exige nível fundamental de escolaridade. O salário também é de R$ 1.320,00, mais benefícios.

Inscrições

As inscrições para concorrer a uma das vagas são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site do Sipros até as 23h59 desta quinta-feira (27.06). O candidato deverá preencher o cadastro e anexar documentação comprobatória das informações prestadas.

A seleção conta com etapa de análise documental e curricular e entrevista pessoal, realizada em Paragominas.

O PSS terá a validade de até três meses e o contrato administrativo dos candidatos selecionados terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.