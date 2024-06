Polícia Civil do Pará abre PSS para contratação temporária; veja como se inscrever gratuitamente

A Polícia Civil do Estado do Pará abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 36 servidores para funções temporárias de nível médio e superior voltadas à instituição. Das vagas ofertadas, 27 são para o cargo de Assistente Administrativo, que exige nível médio. Já para nível superior, foram abertas nove vagas para assistentes sociais. O processo seletivo também oferece oportunidades para pessoas com deficiência

Confira aqui o edital completo

Para profissionais de nível médio, o salário base é de R$ 1.397,93, acrescido de gratificação. Já os contratados no cargo de nível superior receberão remuneração base de R$ 1.983,34, mais gratificação.

Inscrições

Conforme o cronograma divulgado no edital, as inscrições abrem nesta quinta-feira (27.06) e se encerram na sexta-feira (28.06). Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve se inscrever, exclusivamente, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). Não haverá cobrança de taxa.

Etapas do PSS

No ato da inscrição, os interessados devem preencher seus dados pessoais e enviar as comprovações de escolaridade, além da documentação necessária conforme os requisitos das vagas. Durante o processo, os candidatos serão submetidos a entrevistas.

Conforme o edital, o PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Polícia Civil. Os candidatos aprovados serão chamados a firmarem o contrato temporário para prestação de serviços. A jornada de trabalho para as funções será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.