Pará está com mais de 750 vagas abertas entre concursos em andamento e previstos para 2024

O ano está chegando ao fim, mas os concurseiros seguem com diversas oportunidades no Pará. As vagas estão espalhadas por alguns dos municípios do Estado, sendo mais de 750 entre concursos em andamento e concursos com bancas definidas para os primeiros meses de 2024. Os salários variam entre R$1,5 a R$ 8 mil.

A Prefeitura Municipal de Tucuruí oferta 376 vagas, sendo 121 vagas para provimento imediato mais 255 vagas para formação de cadastro de reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 8 mil. A inscrição vai até o dia 27 de dezembro de 2023.

A prefeitura de Portel está ofertando 50 vagas, sendo 40 vagas para provimento imediato, além de 10 vagas para formação de cadastro de reserva, para o nível médio. O concurso terá cinco fases de avaliação: prova objetiva, teste de aptidão física, investigação social e criminal, avaliação médica e curso de formação. A inscrição vai até o dia 20 de dezembro.

Em Breves, a oportunidade é para Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas do cargo de Guarda Municipal do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura.

A seleção conta com prova de conhecimentos mediante aplicação de prova objetiva de caráter eliminatória e classificatória, a ser aplicada no Município de Breves. Prova de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente para candidatos aptos conforme as regras constantes do Edital. A inscrição vai até 21 de dezembro.

Concursos Públicos para 2024

Há também os concursos que estão com banca definida e que estão aptos a programar o certame para os primeiros meses de 2024. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará definiu CETAP como a banca organizadora responsável pelo certame. Serão 66 vagas. O anúncio foi feito no site oficial do governo estadual no dia 1º de agosto de 2023.

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, 10 de agosto de 2022, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna já possui banca contratada. A CONSUPLAN será a responsável por planejar, organizar e executar o novo certame. A expectativa é que o edital oferte 209 vagas, sendo 71 nível superior, 147 de nível médio, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) já está com banca definida. A CETAP foi a vencedora do certame. As taxas de inscrição serão R$ 50 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

O concurso prevê a oferta de 31 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de Técnico em Gestão Pública, Técnico em Gestão de Infraestrutura e Técnico em Gestão de Desenvolvimento Urbano, para nível superior e Assistente Administrativo, para nível médio.

Veja algumas das oportunidades

Concurso Portel PA Prefeitura de Portel – PA

Banca organizadora Instituto Ágata

Cargos guarda civil municipal

Escolaridade nível médio

Carreiras segurança pública

Lotação Portel, Pará – PA

Número de vagas 50 vagas

RemuneraçãoR$ 1.553,67

Inscrições Até 20/12/2023

Taxa de inscriçãoR$ 95,00

Data da prova objetiva 14/01/2024

Concurso Tucuruí PA Prefeitura de Tucuruí – PA

Situação atual edital publicado

Banca organizadora Fundatec

Cargos

Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras

Lotação Tucuruí, Pará – PA

Número de vagas 376 vagas

Remuneração Até R$ 8 mil

Inscrições até 27/12/2023

Taxa de inscrição - R$ 52,00 a R$ 66,00

Data da prova objetiva 28/01/2024

Concurso Inmetro Para Instituto de Metrologia do Estado do Pará PA

Situação atual banca definida

Banca organizadora CETAP

Cargos a definir

Escolaridade Níveis médio e superior

Carreiras administrativa

Lotação Pará – PA

Número de vagas 66 vagas

Remuneração A definir

Concurso Hospital Gaspar Vianna DA Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna PA

Situação atual banca definida

Banca organizadora Consulplan

Cargos diversos

Escolaridade nível médio e superior

Carreiras Saúde

Lotação Pará – PA

Número de vagas 219 vagas

Remuneração Até R$ 3 mil

Concursos Pará

Situação banca definida

Banca organizadora CETAP

Cargos a definir

Escolaridade nível médio e superior

Carreiras administrativa

Lotação Pará – PA

Número de vagas 31 vagas + cadastro de reserva

Remuneração Até R$ 2 mil

Período de Inscrição 30/11//2023 a 21/12/2023

Valor taxa de Inscrição: Nível Médio = R$ 90,00 (noventa reais)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição para PCD – 30/11/2023 a 08/12/2023

Último dia para pagamento da taxa de inscrição – 22/12/2023

Prova Objetiva 21/01/2024

Prova de Aptidão Física 24 e 25 de fevereiro de 2024,