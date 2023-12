Polícia Científica do Pará oferta 182 vagas em 12 municípios

A Polícia Científica do Pará lançou três editais de processos seletivos simplificados para preenchimento de 182 vagas de trabalho em diferentes cargos, com oportunidades para profissionais com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. Além da capital, Belém, as contratações irão ocorrer nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Paragominas, Tucuruí e Santarém.

CONFIRA OS EDITAIS

EDITAL PSS 02 - 2023 SIPROS - AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS, MÉDICO, ENFERMEIRO E TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA

EDITAL PSS 03 - 2023 SIPROS - REMOÇÃO E MOTORISTA

EDITAL PSS 04 - 2023 SIPROS - AUXILIAR OPERACIONAL

Salários

O vencimento base varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.492,73, acrescido de outras vantagens legais, dependendo do cargo.

Inscrições



Para participar da seleção e concorrer a uma das vagas, os candidatos devem se inscrever no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros), a partir da próxima segunda-feira (4). O prazo para inscrição termina na quarta-feira (6).

Fases do PSS



Conforme o edital do PSS, a seleção terá a fase de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e a entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório. No caso dos candidatos aos cargos de auxiliar operacional – remoção e motorista – haverá ainda uma avaliação prática, de caráter eliminatório.

Veja os cargos com vagas abertas

Auxiliar técnico de perícias – Radiologia

Auxiliar técnico de perícias – Necropsia

Auxiliar técnico de perícias - Laboratório

Médico – perito médico legislata

Enfermeiro do trabalho

Técnico em gestão de Informática

Auxiliar operacional

Auxiliar operacional – Remoção

Motorista.