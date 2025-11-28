Capa Jornal Amazônia
Pará abre mais de 60 vagas de emprego temporário com salários de até 4,7 mil

Oportunidades foram abertas em dois órgãos públicos; inscrições são gratuitas

Thaline Silva*
fonte

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet (Freepik)

A Emater-PA e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lançaram novos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades somam 63 vagas, com salários que variam conforme o cargo e órgão contratante. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

Vagas na Emater-PA

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-PA) publicou o PSS nº 001/2025 para preenchimento de 38 vagas de níveis superior, médio e fundamental, com remunerações entre R$ 1.502,22 e R$ 4.733,21, além de benefícios. As inscrições estarão abertas nos dias 1 e 2 de dezembro.

Entre as funções ofertadas estão Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Planejamento, Técnico em Administração e Finanças, Técnico em Documentação, Auxiliar Administrativo, Operador Gráfico, Assistente Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Secretária e Agente Operacional. As contratações seguirão a legislação estadual sobre vínculo temporário, sem garantia de permanência.

O processo seletivo da Emater será composto por quatro etapas: inscrição, análise documental e curricular, entrevista presencial — que ocorrerá nos escritórios de Marituba, Santarém e Monte Alegre — e assinatura do contrato.

Podem participar candidatos maiores de 18 anos, em dia com obrigações eleitorais e, no caso de homens, militares; com escolaridade compatível; aptidão física e psicológica; e sem vínculo proibitivo com a administração pública. Pessoas com deficiência terão direito a 5% das vagas, desde que apresentem laudo médico no ato da inscrição. Todas as etapas e resultados serão divulgados no portal Sipros.

Seleção aberta pela Sefa

A Sefa abriu o PSS nº 001/2025 para contratar 25 profissionais de nível superior, com jornada de 30 horas semanais. As inscrições serão realizadas das 00h01 de 2 de dezembro às 23h59 de 3 de dezembro de 2025. 

O processo será conduzido por uma comissão de servidores designada por portaria. Das vagas ofertadas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo com CID no ato da inscrição.

Entre os requisitos estão diploma ou certificado compatível com a função; registro profissional, quando exigido; aptidão física e mental; e pleno gozo dos direitos políticos. O edital impede a contratação de candidatos que tenham encerrado vínculo temporário com o Estado há menos de seis meses ou que atuem como advogados contra a Fazenda Pública. Parentes, até o terceiro grau, de membros da comissão ou do secretário da Fazenda também não podem participar.

A seleção terá validade inicial de dois meses, prorrogáveis por igual período. Inconsistências ou falsificação de documentos poderão resultar na anulação da inscrição, e o não comparecimento para assinatura do contrato implicará exclusão, salvo justificativa aceita pela comissão.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

