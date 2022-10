MPT PA-AP seleciona estagiários de graduação e pós-graduação em Direito 

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) está com inscrições abertas para o processo de seleção de estagiários da graduação e pós-graduação do curso de Direito. Os candidatos devem acessar o site do MPT, até o dia 8 de outubro deste ano. A confirmação da inscrição deverá ser feita após o candidato receber um e-mail para preenchimento do formulário e anexação da documentação solicitada no edital, em formato de PDF.

VEJA MAIS

Documentos solicitados

identidade com foto;

declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino conveniada;

declaração específica, devidamente preenchida, para participar da seleção pelo Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais ou pelo Sistema de Cotas para Negros.

O estágio tem carga horária de 4 horas diárias, que deverão ser cumpridas no horário de funcionamento do MPT PA-AP, das 8h às 15h. A bolsa oferecida é de R$ 976, para estudantes da graduação, e R$ 1.952, para pós-graduação, além de auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.

Os selecionados preencherão as vagas da Sede (Belém) e Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Macapá, Marabá e Santarém. A avaliação será feita por meio de prova de conhecimentos específicos e língua portuguesa, aplicada no dia 26 deste mês em locais que ainda serão divulgados.

Somente serão corrigidas as questões subjetivas dos candidatos que obtiverem 50% da pontuação da prova objetiva, até o limite de 100 provas subjetivas para Sede e 50 provas subjetivas para PTM de Marabá, Santarém e Macapá, acrescidos dos eventuais empates, considerando as maiores notas obtidas na prova objetiva

O processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data da assinatura da homologação da seleção, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)