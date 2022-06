Marinha do Brasil: Ciaba inscreve para curso de formação de aquaviários

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), organização militar da Marinha do Brasil, localizado em Belém, está com inscrições abertas para o processo de seleção para admissão aos cursos de formação de aquaviários ou de adaptações para aquaviários. Os interessados devem se inscrever até a próxima quinta-feira, dia 30 de junho, por meio do envio da documentação estabelecida no edital, encaminhada via correspondência pelos Correios, em envelope único para: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - Seção de Inscrição. Endereço: Rodovia Arthur Bernardes n° 245 - Bairro: Pratinha - Belém - PA - CEP: 66816-900. A ficha de inscrição deverá especificar o curso para qual o candidato deseja concorrer, sendo disponibilizadas as formações em cozinheiro, taifeiro (garçom), enfermeiro e auxiliar de saúde. Será cobrada uma taxa no valor de R$ 8.

O processo seletivo oferta 30 vagas para cada curso, que devem ser preenchidas pelos candidatos aprovados nas duas etapas dos testes de seleção. A organização ressalta que o curso poderá ser cancelado, caso não alcance 30% das vagas oferecidas, e que o PS não é destinado para nomeação de cargo, emprego ou função pública, assim como também não se destina ao ingresso, como militar, na Marinha do Brasil.

Os candidatos serão submetidos a exame de conhecimentos, com uma prova escrita, em nível do 9° ano do ensino fundamental, sobre língua portuguesa e matemática, com 40 questões. A previsão é que a prova seja aplicada no dia 24 de julho deste ano. A segunda etapa consistirá na apresentação de atestados médicos e teste de suficiência física. Por fim, os participantes aprovados em todas as etapas anteriores devem realizar a matrícula e comprovar a documentação enviada no ato de inscrição. Os cursos serão gratuitos, com oferecimento de material de ensino, por empréstimo, e complemento alimentar (café, almoço e jantar). A ministração será realizada no Ciaba, em regime de externato, no período de agosto a dezembro deste ano.

A Marinha também anunciou o lançamento de outros três editais, que somam 41 vagas para cargos de técnico do corpo auxiliar, capelães navais e engenheiros, com inscrições que se iniciam na próxima semana, dia 4 de julho, e seguem até o dia 17 do próximo mês, com taxa no valor de R$ 140, pelo site oficial (www.marinha.mil.br). O concurso que oferta as vagas para técnico dispõe de oportunidades para as áreas de biblioteconomia; comunicação social; direito; educação física; estatística; informática, para as especialidades de banco de dados, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI e segurança da informação; meteorologia; pedagogia; psicologia; e segurança do tráfego aquaviário.

Para os postos de engenheiros, o edital disponibiliza vagas para engenharia aeronáutica; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica; engenharia eletrônica; engenharia mecânica; engenharia naval; engenharia nuclear; e engenharia química.

Os participantes passarão por uma prova escrita, uma discursiva, redação, tradução de texto, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos, prova de títulos e procedimentos de heteroidentificação.

Há também chances em outros dois editais, que oferecem mais 29 vagas imediatas para o quadro de médico e de apoio à saúde. O concurso é destinado para participantes com o ensino superior completo, para as áreas de clínica médica; endocrinologia/ metabologia; gastroenterologia; geriatria; medicina intensiva; nefrologia; neurologia; reumatologia; cirurgia geral; cirurgia torácica; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina de emergência; oftalmologia; anestesiologia; enfermagem; farmácia; fisioterapia; e nutrição.

Com a soma do soldo adicional militar, os aprovados devem receber remuneração de R$ 9.070,60 e ingressarão no curso da Guarda-Marinha. O concurso estabelece como requisito que o participante tenha concluído o curso de graduação referente à profissão a qual deseja concorrer e possua registro profissional até a data da matrícula no curso; idade inferior a 35 anos; estaturas entre 1,54m e 2m; estar em dia com as obrigações eleitorais, militares e questões judiciais.

As inscrições para o concurso poderão ser feitas a partir do dia 11 de julho até o dia 24 do mesmo mês, pela página da Marinha, com taxa também fixada no valor de R$ 140. Serão aplicadas provas objetivas e discursivas no dia 25 de setembro deste ano, com duração máxima de quatro horas, com 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Além dos exames, os participantes passarão pela verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso; avaliação psicológica; verificação de documentos; prova de títulos; e pelo procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

Os candidatos poderão escolher a cidade onde desejam realizar as provas objetivas e discursivas, sendo possível a realização nas cidades do Rio de Janeiro (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Vila Velha (ES); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (MS); Brasília (DF); São Paulo (SP); Santos (SP); Manaus (AM).

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política