Inscrições para o concurso da Sefa terminam na quinta-feira (10/02)

Termina nesta quinta-feira (10) as inscrições para o concurso da Secretaria da Fazenda (Sefa). Os interessados poderão se inscrever no site da Fadesp, empresa organizadora do certame, bem como acompanhar o cronograma do processo.

O concurso é necessário para recompor o quadro: "A Secretaria de Estado da Fazenda está repondo vagas existentes em função de aposentadoria de servidores, recompondo o quadro de auditores e fiscais. Com o concurso será possível agregar ao quadro dos servidores fazendários, pessoas com conhecimento, comprometimento e expertise para atuar nas áreas de fiscalização, tributação e arrecadação, e com isso vamos fortalecer, ainda mais, a gestão fiscal, e desta forma cumprir a missão do Fisco Estadual, que é melhorar as condições de vida da população paraense, garantindo os recursos necessários às obras estaduais", explicou René Sousa Júnior, titular da Sefa.

Os candidatos aprovados no concurso receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização.

Provas

As provas ocorrerão nos dias 20 e 27 de março de 2022 de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Vagas

Serão ofertadas 10 vagas imediatas para o cargo de fiscal de receitas estaduais, outras 40 para cadastro reserva e 38 para auditor de receitas estaduais, mais 112 para cadastro reserva.