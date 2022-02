Inscrições para o concurso da Sefa encerram nesta quinta; salário chega a R$ 15 mil

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) terminam nesta quinta, dia 10. Serão ofertadas 200 vagas destinadas para candidatos com nível superior para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Fadesp, e realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 75.

O concurso disponibilizará 150 vagas para o cargo de auditor, sendo que 38 são para contratação imediata e 112 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 15.076,58. Para o posto de fiscal, serão 50 vagas, sendo que 38 são imediatas e 112 para formação de cadastro reserva, com remuneração oferecida de R$ 11.910,51. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para as duas funções.

As oportunidades são para lotação na Coordenação Executiva Regional de Administração (CERAT) e Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito (CECOMT). Os municípios de lotação são:

Abaetetuba

Altamira

Breves

Capanema

Castanhal

Marabá

Paragominas

Redenção

Santarém

Tucuruí

Araguaia

Tapajós

Carajás

Gurupi

Itinga

Serra do Cachimbo

O concurso terá duas etapas de avaliação compostas por provas objetivas, que valerão 10 pontos cada, sobre conhecimento geral e específico, contabilizando 180 questões. Será considerado aprovado, o candidato que obtiver o mínimo de 12 pontos e um aproveitamento de 40% dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas da prova.

O conteúdo das questões será dividido entre português; matemática financeira e estatística; administração e ética na gestão pública; direito administrativo, civil e penal; direito constitucional; tecnologia da informação; direito tributário; legislação tributária do Estado do Pará; contabilidade geral, avançada e de custos; auditoria; e economia.

A aplicação das provas acontecerá nas cidades de Belém, Marabá, Altamira, Santarém, Itaituba e Redenção, nos dias 20 e 27 de março deste ano.

Após a homologação do resultado final, os candidatos aprovados para os dois cargos participarão de um curso de formação, que será realizado em Belém ou em polos descentralizados, com carga horária de 160 horas/aulas.

Serviço:

Concurso Sefa

Inscrições : até 10/02/22, pelo site www.portalfadesp.org.br

: até 10/02/22, pelo site www.portalfadesp.org.br Taxa : R$ 75

: R$ 75 Salário : entre R$ 11.910,51 e R$ 15.076,58.

: entre R$ 11.910,51 e R$ 15.076,58. Vagas: 200



​*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política