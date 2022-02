Concurso Público: IFPA e UFPA ofertam 91 vagas para níveis médio e superior no Pará

Hoje termina o prazo para se inscrever no concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), que oferece 27 vagas para o cargo de técnico administrativo, destinado para candidatos com o ensino médio/técnico e superior de escolaridade. Para o mesmo cargo, há oportunidades também na Universidade Federal do Pará (UFPA), com inscrições que seguem abertas até o dia 15 de fevereiro. O posto tem remuneração de R$ 2.446,96 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 4.180,66 para superior, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 458, mais acréscimo de outras vantagens, válidos para os dois concursos.

IFPA

Para as chances no IFPA, os candidatos devem se inscrever pelo site do Idecan (www.idecan.org.br), e realizar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 80 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior, para ter a inscrição validada.

As vagas são para para assistente em administração (19); técnico em tecnologia da informação (5); contador (2); e médico (1). As vagas para assistente exigem, além do ensino médio completo, o mínimo de doze meses de experiência profissional no cargo.

As provas do certame estão previstas para serem aplicadas no dia 03 de abril, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, no período de 14h às 18h, em locais que serão divulgados. O concurso contará com uma prova objetiva com 90 questões, divididas entre assuntos de língua portuguesa, legislação específica e conhecimentos específicos do cargo, além de uma prova de títulos para os candidatos de nível superior. O gabarito preliminar será disponibilizado logo após o encerramento das provas, podendo ser consultados no mesmo site das inscrições.

UFPA

Para as oportunidades na UFPA, o concurso disponibiliza 64 vagas para as funções técnico-administrativas em educação. Os candidatos concorrerão às vagas com lotação nos campi de Belém, Bragança, Tucuruí, Altamira, Breves, Capanema e Castanhal. Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Os participantes devem se inscrever pelo site www.ceps.ufpa.br, referente ao Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps UFPA), responsável pela organização da seleção. As taxas do certame são no valor de R$ 90 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 130 para os de nível superior, com pagamento podendo ser efetuado até o dia 18 de fevereiro.

As chances para o nível médico e técnico são para assistente em administração (20); técnico em contabilidade (8); técnico de laboratório/biologia (2); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em enfermagem (1); e técnico em radiologia (1). Já para os candidatos com o nível superior completo, as oportunidades são para administrador (4); analista de tecnologia da informação/área de suporte (1); analista de tecnologia da informação/área de desenvolvimento (4); analista de tecnologia da informação/área de governança de TI (1); arquivista (1); auditor (1); bibliotecário-documentalista (3), engenheiro eletricista (2); médico psiquiatra (1); médico ginecologista e obstetra (1); pedagogo (3); químico (2); técnico em assuntos educacionais (1); e tecnólogo /formação: produção audiovisual (1).

A jornada de trabalho na UFPA será de 20 horas semanais para o cargo de médico, 24 horas semanais para o cargo de técnico em radiologia e 40 horas semanais para os demais cargos.

A avaliação será composta por três etapas: uma prova objetiva para todos os cargos, avaliação de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para os cargos de tecnólogo/formação: produção audiovisual e técnico de laboratório/biologia. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 03 de abril, em Belém, Bragança, Breves, Tucuruí, Altamira, Capanema e Castanhal. Os gabaritos serão divulgados em até 48 horas após a realização dos testes, no site do Ceps UFPA.

Serviço

Concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

Inscrições: até 7/02, pelo site www.idecan.org.br

Taxa: R$ 80 (nível médio e técnico) e de R$ 100 (nível superior)

Salário: varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais benefícios

Vagas: 27

Concurso Universidade Federal do Pará (UFPA)

Inscrições: até 15/02, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 90 (nível médio e técnico) e R$ 130 (nível superior)

Salário: varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais benefícios

Vagas: 64

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, cooordenadora do Núclo de Política