Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Inscrições para concurso da Câmara com salário de até R$ 30 mil terminam nesta segunda-feira (26)

Provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março

Thaline Silva*
fonte

A divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva está prevista para 10 de março (Freepik)

Termina nesta segunda-feira (26) o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, que oferece 70 vagas imediatas e 70 para cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 30.853,99. Os interessados têm até 18h (horário de Brasília) para se inscrever.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130, conforme o cargo escolhido, e o pagamento pode ser efetuado até o dia 28 de janeiro.

Cargos 

O edital prevê oportunidades para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos com lotação em Brasília (DF) e jornada de trabalho de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer na unidade da primeira lotação por, no mínimo, três anos.

Um dos cargos que mais chama atenção é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que oferece remuneração inicial de R$ 30.853,99. Para essa função, o edital exige apenas diploma de graduação em qualquer área, desde que reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

VEJA MAIS 

image CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva já está disponível para consulta
A prova discursiva foi aplicada somente aos candidatos aprovados na prova objetiva, primeira fase do concurso

[[(standard.Article) Inscrições do Prouni do 1º semestre começam nesta segunda-feira, 26; veja como participar]]

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento e a execução de atividades administrativas e legislativas, apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social, além da elaboração de documentos legislativos e administrativos.

Já o cargo de Técnico Legislativo tem remuneração inicial de R$ 21.008,19. As atribuições envolvem atividades técnicas ligadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos, além do suporte técnico e operacional às unidades da Câmara, comissões, Mesa Diretora e lideranças.

Do total de vagas imediatas, 35 são destinadas ao cargo de Analista Legislativo e 35 ao de Técnico Legislativo. A distribuição contempla:

• 22 vagas para ampla concorrência;

• 2 vagas para pessoas com deficiência;

• 9 vagas para candidatos pretos e pardos;

• 1 vaga para candidato indígena;

• 1 vaga para candidato quilombola.

O concurso também prevê 70 vagas em cadastro de reserva, mantendo a mesma proporção de distribuição.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março e serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva está prevista para 10 de março, enquanto os gabaritos preliminares das provas objetivas devem ser publicados em 13 de março.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Concurso

Câmara dos Deputados
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Oportunidade

Inscrições para concurso da Câmara com salário de até R$ 30 mil terminam nesta segunda-feira (26)

Provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março

26.01.26 10h39

Vagas a vista

Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação

26.01.26 7h15

OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

19.01.26 22h05

CONCURSOS

Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará

Inscrições para Ebserh e CRM PA estão abertas com oportunidades em Belém e interior. Prefeitura paulista oferece o maior vencimento da temporada.

19.01.26 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda