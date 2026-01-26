Inscrições para concurso da Câmara com salário de até R$ 30 mil terminam nesta segunda-feira (26)

Termina nesta segunda-feira (26) o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados, que oferece 70 vagas imediatas e 70 para cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 30.853,99. Os interessados têm até 18h (horário de Brasília) para se inscrever.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130, conforme o cargo escolhido, e o pagamento pode ser efetuado até o dia 28 de janeiro.

Cargos

O edital prevê oportunidades para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos com lotação em Brasília (DF) e jornada de trabalho de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer na unidade da primeira lotação por, no mínimo, três anos.

Um dos cargos que mais chama atenção é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que oferece remuneração inicial de R$ 30.853,99. Para essa função, o edital exige apenas diploma de graduação em qualquer área, desde que reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento e a execução de atividades administrativas e legislativas, apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social, além da elaboração de documentos legislativos e administrativos.

Já o cargo de Técnico Legislativo tem remuneração inicial de R$ 21.008,19. As atribuições envolvem atividades técnicas ligadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos, além do suporte técnico e operacional às unidades da Câmara, comissões, Mesa Diretora e lideranças.

Do total de vagas imediatas, 35 são destinadas ao cargo de Analista Legislativo e 35 ao de Técnico Legislativo. A distribuição contempla:

• 22 vagas para ampla concorrência;

• 2 vagas para pessoas com deficiência;

• 9 vagas para candidatos pretos e pardos;

• 1 vaga para candidato indígena;

• 1 vaga para candidato quilombola.

O concurso também prevê 70 vagas em cadastro de reserva, mantendo a mesma proporção de distribuição.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março e serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva está prevista para 10 de março, enquanto os gabaritos preliminares das provas objetivas devem ser publicados em 13 de março.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia