CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva já está disponível para consulta

O resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado já está disponível para consulta. As notas dos candidatos que participaram da segunda fase foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo a publicação. Segundo a publicação, a consulta individual ao resultado preliminar e ao espelho de correção poderá ser realizada on-line.

A prova discursiva foi aplicada somente aos candidatos aprovados na prova objetiva — primeira fase do concurso — que alcançaram a pontuação mínima exigida para avançar à segunda etapa. Para os cargos de nível superior, a prova discursiva contou com duas questões, cada uma valendo 22,5 pontos, totalizando até 45 pontos. Nos cargos de nível intermediário, a avaliação consistiu em uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

A nota final não passou por arredondamento, sendo desconsideradas frações inferiores a um centésimo. Candidatos que obtiveram nota zero na prova discursiva serão eliminados do processo seletivo.

Recurso

Quem discordar da nota preliminar poderá solicitar revisão a partir de 0h desta segunda-feira (26). Conforme o edital, o prazo de dois dias encerra às 23h59 de terça-feira (27), no horário de Brasília.

Os pedidos devem ser feitos na área do candidato, mediante login e senha da plataforma Gov.br. O resultado das revisões e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), entre os mais de 42 mil candidatos aptos para a segunda fase, cerca de 8,5 mil não compareceram à prova discursiva, realizada em 7 de dezembro, o que representa aproximadamente 17% de abstenção.

Nesta segunda edição do CNU, são oferecidas 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais — sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.

Do total, 2.480 vagas são destinadas ao provimento imediato, enquanto 1.172 serão preenchidas em curto prazo após a homologação dos resultados.

O Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com participantes de todos os estados e de 4.951 municípios. Diferentemente da primeira edição, realizada em 2024, as provas ocorreram em dois dias.

Segundo o cronograma oficial, o resultado final, com listas de classificação para vagas imediatas e para a lista de espera, está previsto para 20 de fevereiro.

Dúvidas

Informações adicionais sobre o Concurso Público Nacional Unificado 2025 podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 0452, pelo e-mail cpnu2@fgv.br ou no edital de abertura do certame.