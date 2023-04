IFPA prorroga inscrições para concurso até hoje

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) anunciou a reabertura das inscrições do concurso público, que oferta 38 vagas para profissionais de diferentes níveis de formação. A prorrogação das inscrições termina hoje (10).

Os interessados devem acessar o site do Instituto Consulplan, responsável pela organização do certame, e efetuar o pagamento das taxas, que custam R$ 60, para nível médio, R$ 80, para técnico, e R$ 100, para superior. Das 38 vagas disponibilizadas, já estão inclusas as vagas reservadas para candidatos negros e para pessoas com deficiência.

Cargos

As oportunidades são para assistente de alunos; técnico de laboratório/ciências; técnico de laboratório/informática; técnico em contabilidade; técnico em enfermagem; técnico de tecnologia da informação; administrador; analista de tecnologia da informação; contador; estatístico; médico; e tecnólogo em gestão financeira.

Além da escolaridade, itens como experiência profissional e registro no respectivo conselho regional também poderão ser exigidos. Para o posto de técnico em enfermagem e médico, a lotação será no campus de Marabá. As demais funções poderão ser lotadas em qualquer unidade do IFPA.

Vantagens

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais para médico e de 40 horas semanais para os demais cargos. O vencimento básico para as vagas informadas é de R$ 1.945,07 para o ensino médio; R$ 2.446,96 para o ensino técnico; e R$ 4.180,66 para o ensino superior.

Outros benefícios serão concedidos aos profissionais que forem contratados, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência à saúde suplementar e auxílio pré-escolar.

Os candidatos inscritos no concurso público serão avaliados por meio de prova objetiva. A data de aplicação foi reagendada e agora está prevista para o dia 07 de maio de 2023, nos municípios de Belém, Marabá e Santarém.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)