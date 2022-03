IFPA abre concurso para professores com salários entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92; veja as vagas

Foi publicado nesta segunda-feira (21) o edital do concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). O certame está ofertando 62 vagas para profissionais de nível superior para o cargo de professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 24 de março até 11 de abril de 2022, exclusivamente, via Internet, acessando o site do IFPA . O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150 até 18 de abril de 2022. A prova objetiva está prevista para o dia 01 de maio de 2022.

VEJA MAIS

Os aprovados terão vencimento básico da classe de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de R$ 4.463,93. Mas pode chegar a R$ 9.600,92 devido a retribuição por titulação descrito no edital.

O concurso do IFPA terá banca própria, responsável pela organização e execução do certame. A seleção contará com três etapas: provas objetivas, prova didática e prova de títulos.

Veja os cargos ofertados:

► Administração

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em Administração.

► Agrimensura

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em agrimensura ou bacharelado em engenharia de agrimensura ou bacharelado em agronomia ou bacharelado em engenharia florestal ou bacharelado em geologia com pós-graduação em agrimensura ou tecnologia em agrimensura.

► Agronomia

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em agronomia ou bacharelado em engenharia agronômica ou licenciatura em agronomia ou licenciatura em ciências.

► Artes

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em artes.

► Educação do Campo

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em educação do campo ou licenciatura em pedagogia.

► Educação Física

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em educação física.

► Engenharia Ambiental

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em engenharia ambiental ou bacharelado em engenharia sanitária e ambiental ou tecnologia em saneamento ambiental ou tecnologia em gestão ambiental.

► Engenharia Civil

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em engenharia civil.

► Engenharia Sanitária

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em engenharia ambiental ou bacharelado em engenharia sanitária e ambiental ou tecnologia em saneamento ambiental ou tecnologia em gestão ambiental.

► Engenharia Eletrônica

Vagas: 01 vaga

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação.

► Filosofia

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em Filosofia.

► Física

Vagas: 03 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em Física.

► História

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em História.

► Informática

Vagas: 05 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Bacharelado em ciências da computação ou bacharelado em engenharia da computação ou bacharelado em sistema de informação ou bacharelado em análise de sistemas ou bacharelado em desenvolvimento de sistemas e de software ou licenciatura em informática ou tecnologia de processamento de dados ou tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas ou tecnologia de rede de computadores ou tecnologia em sistemas para internet .

► Letras – Habilitação em português

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa.

► Letras – Habilitação em português e Inglês

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa e inglesa.

► Libras

Vagas: 02 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em Letras (português/libras) ou Graduação em Pedagogia com proficiência em Libras (PROLIBRAS) ou qualquer Licenciatura com proficiência em Libras (PROLIBRAS).

► Matemática

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em Matemática.

► Pedagogia

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura ou Bacharelado em Pedagogia.

► Química

Vagas: 03 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em química ou licenciatura em ciências naturais com habilitação em química.

► Sociologia

Vagas: 04 vagas

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Licenciatura em sociologia ou Licenciatura em ciências sociais.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)