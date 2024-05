Concurso Caixa: local de prova já foi divulgado; saiba como consultar

Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal já podem consultar, de forma individual, o seu local de prova, que acontecerá no próximo domingo, 26.

De acordo com o calendário oficial do concurso, indicado no edital, os locais de prova podem ser consultados pelos participantes a partir desta quarta-feira, 22, pelo portal da banca Cesgranrio. Para acessar o local, o candidato precisa fazer login na área do candidato. Para acessar, clique aqui.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no próximo domingo, 26, em todos os estados, exceto no Rio Grande do Sul, devido aos estragos causados pelas chuvas.

As provas terão duração total de cinco horas e serão realizadas das 13h às 18h (horário de Brasília).

É importante reforçar que os portões dos locais de prova estarão abertos das 11h30 às 12h30.