Salários em concursos para TI podem chegar a R$ 20 mil; há vagas no Pará

A área de Tecnologia da Informação (TI) continua sendo um campo em expansão no setor público brasileiro. Entre as oportunidades, diversos concursos públicos já estão com inscrições abertas ou em fase de planejamento avançada. Profissionais da área, possuem um total de 60 vagas imediatas para concorrer, além de oportunidades no cadastro reserva em alguns casos. Os salários oferecidos chegam a ultrapassar os R$ 20 mil, com oportunidades inclusive no Estado do Pará.

Para os paraenses, o destaque fica com o Concurso do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará) e da Agência de Transporte Metropolitano (Agtran Pará). O Imetropará já contratou a banca CETAP e oferece 3 vagas imediatas, mais o cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35. Com a banca da Consulplan definida, o concurso da Agtran Pará, disponibiliza 2 vagas com salários de R$ 3.436,27 para Analistas de Tecnologia da Informação.

O concurso com o salário mais alto é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que planeja oferecer 40 vagas para auditor de controle externo na área de TI com um salário inicial de R$ 19.793,26. Outro destaque é a remuneração oferecida pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), onde, embora o número exato de vagas ainda esteja indefinido, os salários podem ultrapassar os R$ 20 mil, incluindo as gratificações.

Em Recife (PE), os concursos para a Urbanizadora Recife (URB Recife) e para a Empresa de Limpeza Urbana Recife (EMLURB Recife) oferecem seis vagas com salários que variam de R$ 3.200,00 a R$ 6.000,00. Esses concursos têm a banca organizadora pelo IBFC e deverão publicar seus editais em breve. Além destes, o concurso da Câmara de Florianópolis (SC) já possui a comissão formada e oferecerá vaga para programador de computador, com salário de R$ 2.832,42.

Confira as oportunidades:

1. Concurso IMETROPARÁ

Status: Banca contratada (CETAP)

Cargos: Assistente de Informática, Técnico em Gestão de Informática

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 3 + Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35

2. Concurso ISS Florianópolis (SC)

Status: Banca contratada (FURB)

Cargos: Auditor Fiscal (geral e TI)

Formação: Nível superior

Vagas: Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 16.446,36

3. Concurso AGTRAN PA

Status: Banca definida (Consulplan)

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: NÍvel superior

Vagas: 2

Remuneração: R$ 3.436,27

4. Concurso URB Recife | Concurso EMLURB Recife

Status: Banca definida (IBFC)

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Técnico Tecnologia da Informação

Formação: Nível técnico e superior

Vagas: 6

Remuneração: R$ 3.200,00 a R$ 6.000,00

5. Concurso TCE RJ

Status: Comissão Formada

Cargos: Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 40 + Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 19.793,26

6. Concurso Câmara de Florianópolis (SC)

Status: Comissão Formada

Cargos: Programador de Computador

Formação: Nível Superior

Vagas: 1

Remuneração: R$ 2.832,42

7. Concurso TCM RJ

Status: Comissão Formada

Cargos: Auditor de Controle Externo (T.I)

Formação: Nível Superior

Vagas: Indefinido

Remuneração: R$ 1.833,63 + gratificações (potencialmente mais de R$ 20.000)

8. Concurso TCE RR

Status: Comissão Formada

Cargos: Auditor em Tecnologia da InFormação

Formação: Nível superior

Vagas: 8

Remuneração: R$ 10.058,99