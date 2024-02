Hospital Oncológico Infantil abre vagas para auxiliar de farmácia e técnico em enfermagem

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), localizado em Belém, anunciou nesta quarta-feira (14) a abertura de vagas de emprego para contratação imediata. São disponibilizadas duas posições: uma para auxiliar de farmácia e outra para técnico em enfermagem.

Os interessados devem se candidatar exclusivamente através do e-mail recrutamento.hoiol@institutodiretrizes.com.br, anexando seus currículos em formato PDF e especificando a vaga desejada no campo de assunto.

Requisitos

Para a posição de auxiliar de farmácia, são necessários ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência em farmácia hospitalar. Essa oportunidade também está aberta para Pessoas com Deficiência (PcD). Para a vaga de técnico em enfermagem, é essencial ter completado o curso técnico e possuir um ano de experiência na área hospitalar. Além das habilidades técnicas, a instituição valoriza características como empatia, disposição para oferecer atendimento humanizado e habilidade para trabalhar em equipe.

Os candidatos selecionados serão contatados para as próximas fases do processo seletivo, que incluem teste psicológico, prova e entrevista técnica. O Hospital mantém um cadastro reserva, e os perfis não selecionados nesta fase inicial serão arquivados em nosso banco de dados para futuras oportunidades.

Informações adicionais: Reconhecido como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é uma referência na região Norte para o diagnóstico e tratamento especializado do câncer em crianças e adolescentes com idades entre 0 e 19 anos. Gerenciado pelo Instituto Diretrizes, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, o hospital atende pacientes de todos os 144 municípios do Pará e de estados vizinhos.