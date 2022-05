Hemopa divulga Processo Seletivo para médicos; vagas são para Belém

Foi divulgado nesta sexta-feira, 13 de maio, o Processo Seletivo Simplificado (PSS), nº002/2022, para cinco vagas de nível superior, na função de médico, para a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), com remunerações a partir de R$ 2.053,54, mais 80% por ocasião do nível superior. Todas as vagas são para Belém.

VEJA MAIS

As inscrições são gratuitas e exclusivamente realizadas pelo site do Hemopa. É necessário realizar a inscrição no período que vai das 9h desta sexta-feira (13) até às 9h do próximo dia 17, terça-feira. Clique aqui para acessar o edital.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)