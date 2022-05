Concurso Ananindeua: Sesau prorroga período de inscrições

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) prorrogou o período de inscrições para o concurso público que tem o objetivo de preencher 100 vagas para o cargo de médico. As inscrições se encerram no dia 24 de maio e devem ser feitas pelo site www.cetapnet.com.br, com pagamento da taxa de R$ 90, referente a taxa de participação.

Os aprovados devem atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF). O edital prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração no valor de R$ 5.674,15, mais auxílio-alimentação de R$ 440 e outras vantagens. É exigido que o candidato tenha certificado de conclusão do curso de graduação em medicina e registro no respectivo conselho de classe.

A Cetap é a banca responsável pela organização do concurso, que consistirá em uma prova objetiva para todos os participantes e uma prova de títulos, exclusiva para os candidatos aprovados na primeira etapa.

As provas de múltipla escolha estão marcadas para serem aplicadas no dia 26 de junho de 2022, em locais e horários divulgados no dia 15 do mesmo mês. Os gabaritos preliminares serão disponibilizados a partir do dia 27 de junho e os definitivos no dia 12 de julho, pelo site da Cetap.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)