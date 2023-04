Helder nomeia 700 novos policiais penais; posse será no dia 4 de maio

O governador Helder Barbalho anunciou, em suas redes sociais, que serão nomeados, ainda nesta quarta-feira (19), 700 novos policiais penais, aprovados no concurso C-208/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com o governador, a posse desses trabalhadores será no dia 4 de maio.

"Um total de 1883 novos colaboradores. E esta é a segunda chamada. Portanto você, que está sendo nomeado, se prepare para vir colaborar com a gente, para trabalhar em favor da segurança pública do Sistema Penal e, acima de tudo, fazer com que o nosso estado seja um estado melhor", declarou Helder, em vídeo gravado ao lado do titular da Seap, o coronel da Polícia Militar Marco Antônio Sirotheau.

No dia 14 de março deste ano, o Governo do Estado empossou 683 policiais penais. A ocasião foi anunciado que seriam nomeados, até junho, de forma gradativa, outros 1.300 aprovados em concurso público.