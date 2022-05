Marabá: Seap investiga preso almoçando com servidores ao lado de armas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) está investigando um suposto detento que estaria almoçando com servidores do órgão ao lado de armas de fogo. O caso teria sido registrado na unidade prisional de Marabá, no sudeste do Pará. As imagens foram enviadas às redes sociais da Redação Integrada de O Liberal.

Por nota, a Seap, após receber as imagens, garantiu que irá checar o ocorrido e tratamento diferente, já que o homem, vestido com o uniforme dos detentos, também está comendo uma refeição que é diferente da que os demais presos costumam receber.

Esta matéria está em atualização, acompanhe!