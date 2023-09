Governo lança PSS para cargos temporários no IASEP

O Governo do Pará divulgou nesta sexta-feira (15) o edital de um concurso na modalidade Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de cargos temporários de níveis técnico, médio e superior do Instituto de Assistência do Servidor do Estado do Pará (IASEP).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site www.sipros.pa.gov.br. Todos os cargos terão jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Os salários podem chegar a até R$ 4.375,97, dependendo do cargo. Serão oferecidas 64 vagas temporárias nas seguintes áreas:

enfermagem (5);

fisioterapia (2);

fonoaudiologia (1);

medicina (5);

farmácia (2);

psicologia (2);

serviço social (3);

administração (1);

ciências contábeis (4);

engenharia civil (1);

arquitetura (1);

estatística (1);

desenvolvimento - informática (1);

banco de dados - informática (2);

assistente administrativo (20);

assistente de informática (8);

técnico de enfermagem (5)

"Esse processo seletivo é uma excelente forma de acesso a uma oportunidade para quem busca trabalhar no serviço público. O Governo do Estado tem mantido sua política de valorização do servidor, abrindo novas oportunidades como essas. Além disso, a seleção do PSS é feita de maneira democrática, selecionando os candidatos por mérito e habilidade, para melhorar e garantir a qualidade dos serviços prestados ao segurado do Iasep", declarou Josynélia Tavares, presidente do Iasep.

Para efetuar a inscrição, o candidato precisa se cadastrar e ingressar com o requerimento, que além das demais informações, exigirá o número do CPF e e-mail, dados de contato e de escolaridade, experiência profissional e qualificação. Além disso, o processo seletivo também contará com mais duas fases previstas, que incluem a análise documental e curricular e a entrevista pessoal.