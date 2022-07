Com provas em Belém, Marinha abre concurso para corpo técnico/auxiliar, capelães e engenheiros; veja

O concurso da Marinha do Brasil está com mais de 40 oportunidades para corpo técnico/auxiliar, capelães navais e corpo de engenheiros. As inscrições começam nesta segunda-feira (04) e vão até 17 de julho de 2022 no site oficial de ingresso na Marinha. Será cobrada taxa única no valor de R$ 140 e o pagamento será aceito até o dia 21 de julho de 2022.

Durante o curso de formação, o valor bruto da remuneração para Guarda-Marinha, independentemente de qual seja a categoria da vaga, é de R$ 9.070,60.

O candidato aprovado e classificado no resultado final, realizará o Curso de Formação Oficial (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Para participar da seleção, o candidato deve ter concluído ou estar em fase conclusão do Curso Superior (Bacharelado/Licenciatura) em uma das profissões descritas no edital; ter menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023 e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Etapas do concurso

O certame será constituído das seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais;

Prova Discursiva de Conhecimentos Profissionais (PD), para a profissão de "Direito";

Redação;

Verificação de Dados Biográficos (VDB)

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD);

Prova de Títulos (PT);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração;

Resultado Final da Seleção.

Vagas

O edital do quadro técnico do corpo auxiliar da Marinha tem vagas nas profissões:

Biblioteconomia;

Comunicação social;

Direito;

Educação física;

Estatística;

Informática/Especialidade Banco de Dados;

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas;

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI;

Informática/Especialidade Segurança da Informação;

Meteorologia;

Pedagogia;

Psicologia; e

Segurança do tráfego aquaviário.

Já o edital do corpo de engenheiros da Marinha prevê vagas para os cargos de:

Engenharia aeronáutica;

Engenharia civil;

Engenharia de produção;

Engenharia de sistemas de computação;

Engenharia de telecomunicações;

Engenharia elétrica;

Engenharia eletrônica;

Engenharia mecânica;

Engenharia mecânica de aeronáutica;

Engenharia naval;

Engenharia nuclear; e

Engenharia química.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).