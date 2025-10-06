Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Recursos Humanos, Direito, Administração, Engenharia Civil, Biblioteconomia e Ciência Contábeis.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Confira as vagas abertas

Recursos Humanos – Estágio

Cidade: Benevides

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre

Código da OE: 5790248

Administrativa - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$700,00 + auxilio transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: cursando 1° ao 7° Semestre

Código da OE: 5802828

Arquitetura e Urbanismo - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5777246

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5778832

Ciência contábeis – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 13h às 18h

Requisitos: cursando 4º ao 8º Semestre

Código da OE: 5802163

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: cursando 5º ao 12º Semestre

Código da OE: 5808076

Direito - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 5º ao 6º Semestre

Código da OE: 5800670

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5796467

Biblioteconomia - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 3º ao 4º Semestre

Código da OE: 5801094

Engenharia civil – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5791496

Técnico em Administração - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 2º ao 7º Semestre

Código da OE: 5806842