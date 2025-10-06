Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte
CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.000. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.
Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de Recursos Humanos, Direito, Administração, Engenharia Civil, Biblioteconomia e Ciência Contábeis.
Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Confira as vagas abertas
Recursos Humanos – Estágio
- Cidade: Benevides
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre
- Código da OE: 5790248
Administrativa - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$700,00 + auxilio transporte
- Carga horária: 07h às 13h
- Requisitos: cursando 1° ao 7° Semestre
- Código da OE: 5802828
Arquitetura e Urbanismo - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5777246
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5778832
Ciência contábeis – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 13h às 18h
- Requisitos: cursando 4º ao 8º Semestre
- Código da OE: 5802163
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 14h
- Requisitos: cursando 5º ao 12º Semestre
- Código da OE: 5808076
Direito - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 5º ao 6º Semestre
- Código da OE: 5800670
Direito – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5796467
Biblioteconomia - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 3º ao 4º Semestre
- Código da OE: 5801094
Engenharia civil – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5791496
Técnico em Administração - Estágio
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 2º ao 7º Semestre
- Código da OE: 5806842
