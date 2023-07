Concursos públicos federais ofertam ao menos 478 vagas a candidatos do Pará

Ao menos oito seleções federais estão abertas no Pará, somando quase 480 vagas de diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. A Universidade Federal do Pará (UFPA), por exemplo, está com um novo concurso público aberto para preencher duas vagas na carreira do magistério superior na disciplina de ensino de química (1) e inversão de dados geofísicos (1), com lotação no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (Icen) e no Instituto de Geociências (IG).

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (10) até o dia 18 de agosto, pelo site do Centro de Processos Seletivos da instituição, e os salários previstos são de R$ 10.481,64. O cargo de professor adjunto exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. O concurso terá prova escrita, prova didática, memorial e prova de títulos.

Também há o edital da UFPA que divulga um concurso público para preencher cinco vagas em cargos de professor adjunto e auxiliar nos campi de Altamira, Bragança, Castanhal e no Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia. As inscrições ficam abertas até o dia 4 de agosto e também podem ser feitas pelo site do CEPS. Os salários também serão de R$ 10.481,64, no caso de professor adjunto, que exige graduação na área e titulação em nível de doutorado. Para professor auxiliar, a remuneração será de R$ 3.412,63.

As oportunidades estão distribuídas entre áreas de atenção à saúde peri operatória (1), atenção à saúde da criança (1), história moderna e contemporânea (1), gestão e avaliação em educação, esporte, lazer e saúde; estágio curricular supervisionado (1) e avaliação de estoques pesqueiros (1). Haverá, na seleção, prova escrita, prova didática, memorial e prova de títulos.

Concurso da UFPA

Inscrições: Até 18/8, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: Não informada

Salário: R$ 10.481,64

Vagas: 2

Concurso da UFPA

Inscrições: Até 4/8, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: Não informada

Salário: Entre R$ 3.412,63 e R$ 10.481,64

Vagas: 5

Exército tem dois concursos

Quatro das seleções são das Forças Armadas, ligadas ao Ministério da Defesa. O Exército, por exemplo, está com inscrições abertas para o Instituto Militar de Engenharia (IME), na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que oferece 114 vagas, sendo 87 postos de nível médio para admissão aos cursos de graduação e 27 para engenheiros que já concluíram a faculdade. Há vagas disponíveis em todos os Estados.

No caso de engenheiros já graduados, os aprovados farão um curso de formação durante um ano antes de começar a trabalhar, com remuneração de R$ 8.245. Há opções em dez especialidades:

computação (7),

comunicações (1),

eletrônico (1),

eletricista (3),

fortificação e construção civil (9),

materiais (1),

mecânica (2),

químico (1),

produção (1) e

aeronáutico (1).

Já os cursos de graduação têm duração de cinco anos letivos e se concentram em seis seções de ensino: fortificação e construção, elétrica, mecânica e materiais, química, cartografia e computação.

As inscrições, nos dois casos, podem ser feitas até esta segunda-feira (10), por meio do site do IME. No primeiro concurso, para engenheiros graduados, a taxa de inscrição custa R$ 150, enquanto, na segunda seleção, de nível médio, o preço é R$ 140. De acordo com os editais, a inscrição será efetuada após o pagamento da taxa de inscrição e posterior confirmação da quitação pela rede bancária. Os estudantes recebem alojamento, fardamento, alimentação e assistência médica, dentária e psicológica, além de vencimentos de R$ 1.334.

Outro concurso público federal do Exército oferta 197 vagas no país, sendo que pessoas de todos os Estados podem participar. O certame busca admitir alunos nos cursos de formação de oficiais (quadro complementar e serviço de saúde) e de capelães, que receberão uma faixa de salário inicial entre R$ 7.490 e R$ 8.245, mais adicionais e gratificações, com obrigatoriedade de ensino superior completo.

Há vagas para seguintes áreas:

medicina (152),

farmácia (5),

odontologia (5),

teologia - padre católico romano (2),

teologia - pastor evangélico (1),

administração (1),

ciências contábeis (3),

direito (8),

enfermagem (6),

estatística (1),

informática (3),

psicologia (1) e

para magistério, nas áreas de biologia (1), espanhol (1), física (1), inglês (1), matemática (2), português (2) e química (1).

Para efetuar a inscrição, que segue aberta até o dia 2 de agosto e custa R$ 150, o candidato deve ser brasileiro nato, possuir carteira de identidade civil ou militar, possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estar nos limites de idade estabelecidos no edital. Deverá preencher uma ficha de inscrição, disponível no site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (www.esfcex.eb.mil.br). Nos dois certames, haverá aplicação de provas em Belém.

Concurso do Exército

Inscrições: Até 10/7, pelo site www.ime.eb.br

Taxa: Entre R$ 140 e R$ 150

Salário: R$ 8.245

Vagas: 114

Concurso do Exército

Inscrições: Até 2/8, pelo site www.esfcex.eb.mil.br

Taxa: R$ 150

Salário: Entre R$ 7.490 e R$ 8.245

Vagas: 197

Aeronáutica oferece salário de mais de R$ 8 mil

Até o próximo domingo (16), é possível fazer inscrições para o concurso público da Aeronáutica, que disponibiliza 150 vagas de ensino médio para candidatos que queiram um recebimento futuro de R$ 8.245. Pessoas de todos os Estados podem participar da seleção que busca admitir candidatos nos cursos de graduação em engenharia.

Do total de oportunidades, 36 são para quem pretende seguir carreira no quadro de oficiais e 114 para candidatos que não têm interesse em permanecer na corporação. As chances são destinadas a jovens de ambos os sexos com, no máximo, 24 anos e ensino médio completo ou com conclusão prevista para 2023. Quem não atende a todos os requisitos previstos no edital tem a opção de participar como treineiro.

As inscrições podem ser feitas por meio de preenchimento do “requerimento de inscrição” para o concurso de admissão ao ITA 2024, disponibilizado na página do vestibular do ITA, e custam R$ 195. Haverá aplicação de provas em Belém. Os cursos têm duração de cinco anos, dos quais os dois primeiros anos constituem o curso fundamental, com conteúdos básicos de engenharia, e os três últimos anos correspondem aos cursos profissionais, específicos para cada especialidade de engenharia: aeroespacial, aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação, eletrônica e mecânica-aeronáutica.

Concurso da Aeronáutica

Inscrições: Até 16/7, pelo site vestibular.ita.br

Taxa: R$ 195

Salário: R$ 8.245

Vagas: 150

Marinha busca especialistas em submarinos e instalações nucleares

Também há 10 vagas na Marinha do Brasil, para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). Os candidatos aprovados atuarão na operação e manutenção de submarinos ou instalações nucleares da Marinha Brasileira. As oportunidades são destinadas a pessoas com formação de curso técnico de nível médio e estão distribuídas entre as seguintes áreas: eletroeletrônica – sistemas de controle e eletricidade (4 vagas) e mecânica – sistemas de máquina e propulsão e motores (6). É preciso ser do sexo masculino, ter formação de curso técnico de nível médio, idade entre 18 e 25 anos e altura entre 1,54 m e 2m.

As inscrições serão realizadas unicamente pelo site do SSPM, entre 24 de julho e 20 de agosto. Algumas outras condições necessárias são: ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; não estar na condição de réu em ação penal; e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 75; entre outros. A faixa de salário fica na casa dos R$ 3.825, e haverá provas em Belém.

Concurso da Marinha

Inscrições: Até 20/8, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa: R$ 75

Salário: R$ 3.825

Vagas: 10