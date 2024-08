Concursos ofertam mais de 200 vagas para TI em todo Brasil; confira 

O segundo semestre de 2024 está com várias oportunidades abertas para os profissionais paraenses de Tecnologia da Informação (TI) que pretendem realizar concursos públicos para a área. Em todo Brasil, são ofertadas mais de 200 vagas de contratação imediata, além de cadastro reserva, com salários que podem chegar até R$35 mil + benefícios.

VEJA MAIS

O setor de Tecnologia da Informação é um dos que mais cresce no Brasil. Somente em 2023, de acordo com dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a receita foi de mais de 348,2 bilhões de reais. Com o faturamento, aumenta também a procura por profissionais habilitados para trabalhar na área.

No entanto, para quem busca estabilidade financeira, os concursos públicos também estão em alta, com oportunidades em todas as regiões do país e em diferentes órgãos. No Pará, os concursos da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agtran/PA), do Hospital Gaspar Vianna e do Instituto de Meteorologia do Pará (Imetropará) já estão com bancas definidas, sendo elas a Consulplan e a Cetap.

Os três certames, que ainda não tem data marcada para acontecer, vão disponibilizar 06 vagas de TI para contratação imediata, além de cadastro reserva, com remuneração inicial de até R$3,4 mil reais. Mais informações como os conteúdos exigidos nas provas, a data de aplicação, o período de inscrição e afins serão disponibilizados somente com a divulgação do edital.

Já a nível nacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável (Bndes) oferta mais de 115 vagas só para os profissionais de Tecnologia da Informação, e o salário inicial é de R$20.900. O concurso também dispõe de vagas para outras áreas de atuação e a lista para cadastro reserva conta com até 750 vagas. Porém, o prazo máximo para se inscrever no certame é até hoje (19). As inscrições são realizadas diretamente no site da Fundação Cesgranrio – que é a banca responsável pela prova – com taxa de R$110.

Outra oportunidade é para atuação na Universidade Federal de Goiás (UFG), que permanece com inscrições abertas até o dia 28 de agosto e aplicação da prova no dia 22 de setembro. Ao total, são 18 vagas para Técnico em Tecnologia da Informação, com salário de R$2.667,19. Os requisitos necessários para a vaga são: certificado de conclusão de ensino profissionalizante ou médio em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso de Técnico em Eletrônico com ênfase em sistemas computacionais.

Confira os principais concursos abertos ou previstos no Brasil:

Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável (Bndes)

Status: Inscrições abertas

Banca: Cesgranrio

Vagas: 115 + CR

Escolaridade: Nível superior

Remuneração: R$ 20.900



Universidade Federal de Goiás (UFG)

Status: Inscrições abertas

Banca: Instituto Verbena

Vagas: 18

Escolaridade: Nível Técnico

Remuneração: R$ 2.667,19



Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agetran/PA)

Status: Banca definida

Banca: Consuplan

Vagas: 02

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: R$ 3.436,27



Instituto de Meteorologia do Pará (Imetropará)

Status: Banca definida

Banca: CETAP

Vagas: 03 + CR

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35



Hospital Gaspar Vianna (PA)

Status: Banca definida

Banca: Consulplan

Vagas: 01 + CR (prevista)

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: Até R$ 3 mil



Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Status: Banca definida

Banca: Cebraspe

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: R$ 13.994,78 a R$ 21.013,03



Tribunal de Contas do Distrito Federal

Status: Banca definida

Banca: Cebraspe

Vagas: 03

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: Até R$ 35 mil

Tribunal de Justiça do Mato Grosso

Status: Banca definida

Banca: Fundação getúlio Vargas (FG)

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: Até R$ 9 mil

Conselho Federal de Psicologia

Status: Banca definida

Banca: Quadrix

Vagas: 04 + CR

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: Até R$ 11.372,52

Conselho Federal de Nutricionistas

Status: Banca definida

Banca: Quadrix

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: Até R$ 7,8 mil

Conselho Regional dos Representantes Comerciais da Bahia

Status: Banca definida

Banca: Quadrix

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Fundamental, Médio e Superior

Remuneração: Até R$ 7,8 mil

Tribunal de Justiça de Goiás

Status: Banca definida

Banca: Universidade federal de Goiás (UFG)

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: A definir

Prefeitura de Feira de Santana (BA)

Status: Banca definida

Banca: Instituto IBFC

Vagas: 08

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Remuneração: A definir

Prefeitura de São Paulo

Status: Banca definida

Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Vagas: 50

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: A definir

Secretaria da Fazenda Municipal de Florianópolis

Status: Banca definida

Banca: FURB

Vagas: A definir

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: R$ 16 mil

Prefeitura de Cariacica (ES)

Status: Banca definida

Banca: IDESG

Vagas: 03

Escolaridade: Nível Superior

Remuneração: R$ 6.825,00

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife – EMLURB (PB)

Status: Banca definida

Banca: IBFC

Vagas: 06

Escolaridade: Nível Técnico e Superior

Remuneração: R$ 3.200,00 e R$ 6.000,00