Concursos na área de segurança pública em 2025 oferecem salários de até R$ 34 mil

Diversos concursos públicos na área de segurança pública estão com inscrições abertas ou previstas para os próximos meses, oferecendo uma ampla gama de oportunidades em todo o Brasil. Essas seleções abrangem diferentes cargos em instituições como polícias militares, civis, penais e corpos de bombeiros, com salários atrativos que podem chegar a mais de R$ 34 mil.

No âmbito nacional, se destacam os concursos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF). A PRF, solicitou a abertura de 4.902 vagas para o cargo de Policial Rodoviário. Para concorrer, os candidatos precisam ter nível superior completo, e a remuneração inicial é de R$ 10.790,87.

Já a Polícia Federal, outro órgão de grande relevância no cenário da segurança pública, solicitou a criação de 1.810 vagas para diversos cargos, incluindo Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito Criminal e Delegado. Os salários ofertados pela PF são bastante competitivos, variando de R$ 13.649,52 a R$ 25.825,08, dependendo do nível hierárquico da função.

Nos estados, também há uma série de concursos previstos e abertos, especialmente em instituições militares. No Tocantins, por exemplo, a Polícia Militar (PM TO) prevê a abertura de 660 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. Os salários para essas funções variam de R$ 2.622,91 para cargos iniciais a R$ 34 mil para oficiais de patentes superiores.

No Ceará, a Polícia Militar (PM CE) anunciou a realização de um concurso com 1.000 vagas destinadas a candidatos com níveis médio e superior de escolaridade. Os salários para essas posições variam entre R$ 4.983,30 e R$ 8.084,05, tornando essa oportunidade bastante atrativa para quem deseja uma carreira na segurança pública estadual.

No estado do Pará, há um panorama promissor para aqueles que desejam atuar na área de segurança pública. A Polícia Civil do Pará (PC PA), por exemplo, prevê a realização de um concurso público com 237 vagas. Dessas, 100 são destinadas ao cargo de Escrivão, enquanto as outras 137 serão para a área administrativa. Os salários para essas funções podem chegar a R$ 7.731,64, dependendo da complexidade do cargo e da formação exigida.

Além disso, a Polícia Científica do Pará também planeja um concurso significativo, com edital previsto para 2025. Nesse certame, espera-se a oferta de cerca de 200 vagas para cargos como Perito e Assistente, com exigências de níveis médio e superior. Os salários oferecidos podem alcançar até R$ 10 mil, reforçando o atrativo dessas vagas para os candidatos da região.

As informações podem ser atualizadas conforme a publicação oficial dos editais.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)