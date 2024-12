Concurso do INSS oferece 12 vagas no Pará com salário inicial de R$ 14 mil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou edital para concurso público com 12 vagas imediatas no Pará para o cargo de perito médico federal, que oferece salário inicial de R$ 14 mil. Ao todo, são 250 vagas imediatas em todo o país e 250 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro a 9 de janeiro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 120, e as provas estão previstas para 16 de fevereiro. Para acessar o editla, clique no link.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de graduação em medicina. O cargo exige dedicação de 40 horas semanais, e os aprovados deverão permanecer na função por no mínimo cinco anos.

Como será o processo seletivo?

O concurso será dividido em três fases. A primeira etapa do concurso será uma prova objetiva de conhecimentos gerais, composta por 50 questões. Em seguida, haverá uma prova objetiva de conhecimentos específicos. Por fim, será realizada a prova de títulos, que terá caráter classificatório e valerá até 7 pontos.

As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, com um total de 120 pontos possíveis. Candidatos que não atingirem as notas mínimas estipuladas no edital serão eliminados.

Os interessados que comprovarem ser membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição.

Atribuições do cargo

Os peritos médicos do INSS são responsáveis por avaliar segurados que solicitam benefícios por incapacidade – temporária ou permanente – e realizar perícias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência. A divulgação das informações sobre os locais de prova e demais detalhes do concurso será feita no site do Cebraspe.