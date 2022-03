Concursos nos hospitais do Pará: processos que ofertarão 590 vagas avançam

Os hospitais Ophir Loyola, Gaspar Viana e Santa Casa vão realizar concursos públicos este ano, ofertando 590 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Na terça-feira (22), no auditório da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), foi realizada a sessão pública com a primeira etapa da licitação para escolha da banca examinadora desses três certames e também do concurso do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), que vai ofertar 21 vagas.

Em relação às oportunidades na área da Saúde, a titular da Seplad, Hana Ghassan, confirmou em suas redes sociais, ainda nesta terça-feira (21), que o concurso do Hospital Ophir Loyola terá 121 vagas. Já para a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana serão 219 vagas. O número é ainda maior para a Santa Casa de Misericórdia do Pará, que vai abrir 250 vagas.