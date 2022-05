Concurso do Ministério Público do Pará: saiba como se inscrever, os cargos e o salário

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou, nesta sexta-feira (13/05), o edital do VI concurso público de servidores e cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Ao total, serão 169 vagas ofertadas, com inscrições previstas no período de 23 de maio a 23 de junho. Confira como se inscrever, os cagos e salário.

VEJA MAIS

Qual será a banca organizadora do concurso do Ministério Público do Pará e onde fazer a inscrição?

Segundo publicado no Diário Oficial, o concurso será regido pela Consulplan e as inscrições podem ser realizadas no próprio site da banca (www.consulplan.net) a partir do dia 23 de maio.

Quanto vai custar a taxa de inscrição para o concurso do Ministério Público do Pará e quando será realizada a prova?

As taxas são de RS 42 para cargos de nível superior e R$ 40 para nível médio. Pessoas com deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que tiverem baixa renda podem pedir isenção do valor. A prova está prevista para o dia 14 de agosto.

Quais são as etapas do concurso do Ministério Público do Pará?

O concurso terá a etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva (redação) para todos os cargos, mais avaliação de títulos para nível superior. Ao todo, serão 70 questões.

Confira a remuneração do concurso do Ministério Público do Pará

Tabela de cargos e valores. (Foto: MPPA)



Quais são as vagas ofertadas no concurso do Ministério Público do Pará e os requisitos?

Auxiliar de Administração: Requisito: Ensino médio completo Auxiliar de Enfermagem: Ensino médio completo, com curso de Auxiliar de Enfermagem devidamente reconhecido no COREN. Técnico em informática: Curso de nível médio de escolaridade, com especialização e/ou curso técnico profissionalizante na área de informática com, no mínimo, 180 horas. Analista Jurídico - Graduação em Direito; Técnico - Analista de Sistemas - Desenvolvimento: Graduação de nível superior em Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação e com duração mínima de seis semestres e carga horária mínima de 2.400 horas; Técnico - Analista de Sistemas - Modelagem de Sistemas: Graduação de nível superior em Ciência da Computação, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação com duração mínima de seis semestres; Técnico - Analista de Sistemas - Suporte à Banco de Dados: Graduação na área das Ciências da Computação ou em áreas afins com curso de pós-graduação em Sistemas de Banco de Dados de, no mínimo, 360 horas; Técnico - Analista de Sistemas - Suporte à Rede de Computadores: Graduação na área das Ciências da Computação ou em áreas afins, com curso de pós-graduação em Rede de Computadores de, no mínimo, 360 horas; Técnico - Assistente Social: Graduação em Serviço Social; Técnico - Biblioteconomista: Graduação em Biblioteconomia; Técnico - Contador: Graduação em Ciências Contábeis; Técnico - Pedagogo: Graduação em Pedagogia. Técnico - Psicólogo: Graduação em Psicologia. Técnico Especializado - Engenheiro: Graduação em Engenharia Civil e CREA ativo; Técnico Especializado - Médico: Graduação em Medicina. Registro no Conselho CRM.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)