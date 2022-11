Concurso do INSS: locais das provas serão divulgados na próxima segunda (21); veja como consultar

Na próxima segunda-feira (21), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai divulgar os locais das provas objetivas do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social. O exame será aplicado no dia 27 de novembro, às 14h, e terá duração de 3h30. As informações são do G1 Nacional.

O concurso teve o total de 1.023.494 de inscritos com média de 1.023 candidatos por vaga. No entanto, por localidade, a concorrência passa de 5 mil pessoas por vaga, como em São Paulo e no Distrito Federal.

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas 1.598 agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

O concurso terá provas objetivas e curso de formação. As provas objetivas terão duração de 3h30 e serão realizadas em 27 de novembro nas cidades das 97 gerências executivas.

Como consultar locais de prova do INSS?

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe, a partir do dia 21 de novembro, para verificar o local de realização das provas, por meio de consulta individual. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado.

O candidato realizará a prova na cidade onde está localizada a gerência executiva do INSS por ele escolhida no momento da inscrição.

Cronograma previsto para o concurso do INSS:

Prova objetiva: 27 de novembro de 2022

27 de novembro de 2022 Resultado final do concurso: dezembro de 2022

dezembro de 2022 Curso de formação: de janeiro a fevereiro de 2023

de janeiro a fevereiro de 2023 Ambientação dos aprovados nas agências: março de 2023

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).