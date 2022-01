Concurso da Semad: quase 60 mil devem fazer prova no próximo domingo, em Belém

Com provas marcadas para o próximo (23), o concurso público de número 001/2020/PMB/Semad conta com 58.886 candidatos inscritos. Eles devem realizar as provas no próximo domingo (23) nas 1.561 salas distribuídas em 81 locais pela cidade de Belém. Ao todo, foram ofertadas 478 vagas efetivas no serviço público municipal, com oportunidades para quem tem nível de escolaridade fundamental, médio e superior. Os cargos são para auxiliar de administração, assistente de administração, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, estatístico, jornalista e médico veterinário. Das vagas oferecidas, 27 vão ser destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

VEJA MAIS

Pela manhã será aplicada a prova para o cargo de Assistente de Administração e pela tarde será a vez dos cargos de Auxiliar de Administração e para os cursos de nível superior.

A Prefeitura de Belém alerta que os candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões nos locais de prova. Pela manhã, os portões abrem às 7h e fecham às 8h. À tarde, a abertura será às 13h30 e o fechamento às 14h30.

O candidato pode consultar o local de prova e imprimir o Cartão de Informação desde o dia 17 janeiro, no site da banca organizadora selecionada, o Instituto AOCP.

A prova terá duração de 4 horas e terá início 15 minutos após o fechamento dos portões. Para o exame, os candidatos devem levar documento oficial de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e o Cartão de Informação do Candidato impresso. A Prefeitura também recomenda que os candidatos se apresentem nos locais de prova com 45 minutos antes do horário de fechamento dos portões.

De acordo com a gestão municipal, devido à pandemia de covid-19 o número de salas para as realizações das provas foi duplicado, garantindo o distanciamento social entre os candidatos. Além disso, no dia da prova será disponibilizado álcool em gel e aferição de temperatura dos candidatos no momento da entrada. O uso de máscara será obrigatório.

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) é a responsável por organizar o certamente juntamente com o Instituto AOCP.