Hospital Geral de Tailândia abre processo seletivo para psicólogo clínico

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), na região sudeste do Pará, está com processo seletivo aberto para vaga de psicólogo clínico, com preferência para Pessoas com Deficiência (PcD). As inscrições podem ser feitas no período de 20 a 24 de janeiro de 2022, através de envio de currículos para o para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br, com o assunto: CANDIDATO (A) / PSICÓLOGO CLÍNICO

Para participar da seleção, os candidatos precisam ser graduados em Psicologia e possuir outros cursos correlacionados. Também é desejável possuir experiência de seis meses.

Outros conhecimentos técnicos específicos necessários: indicadores de qualidade e estratégico, rotinas, ferramentas e processos de Psicologia Hospitalar/Clínica, Lei do Sistema Único de Saúde (SUS) e Humaniza SUS, desenvoltura com a escrita e leitura, técnicas de redação e gramática e Gestão de Qualidade e Acreditação Hospitalar. É desejável vivência em rotinas e processos do Serviço Social voltada à área hospitalar.

Os currículos passarão por triagem, de acordo com os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) do HGT.

Serviço

O HGT é uma unidade do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Fica na Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo telefone (91) 3752-3121.