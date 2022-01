Processo seletivo para o Censo 2022 encerra inscrições amanhã; saiba como participar

As inscrições para o processo seletivo que busca o preenchimento de vagas temporárias para o Censo 2022 terminam nesta sexta-feira (21). Em todo o Pará, estão sendo ofertadas 6.917 vagas, sendo 6.121 para o cargo de Recenseador, 190 para o de Agente Censitário Municipal (ACM) e 606 para o de Agente Censitário Supervisor (ACS).

Os recenseadores ganharão por produção e seus rendimentos mensais serão calculados com base na quantidade de questionários preenchidos, na área em que estão trabalhando, entre outros critérios.

Quanto os candidatos aprovados vão ganhar?

Para que os candidatos possam calcular quanto poderão ganhar, está disponível um simulador virtual.

A remuneração para o cargo de Agente Censitário Municipal (ACM) é de R$ 2.100,00, enquanto a de Agente Censitário Supervisor (ACS) é de R$ 1.700,00.

Qual o nível de escolaridade necessário?

Os candidatos devem comprovar escolaridade de nível fundamental completo e escolher o bairro ou comunidade em que desejam trabalhar, nas opções que se encontrem disponíveis. A intenção do IBGE é selecionar os recenseadores entre moradores das próprias comunidades.

Para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e de Agente Censitário Supervisor (ACS), o nível de escolaridade para ambos é o ensino médio completo.

Quanto tempo vai durar o contrato?

Os contratos dos recenseadores devem durar três meses, podendo ser prorrogados, segundo o IBGE. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Eles não precisam cumprir horário fixo, mas terão direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.

Para o cargo de Agente Censitário Municipal (ACM) e de Agente Censitário Supervisor (ACS), os contratos devem durar cinco meses.

Como se inscrever para o processo seletivo do Censo 2022?

As inscrições, que terminam às 16h desta sexta, seguem sendo feitas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas. O IBGE também criou pontos presenciais para realização de inscrições, por meio de parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine), Prefeitura de Belém, além da Diretoria de Trabalho e Emprego (DTE), da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Em Belém, estarão funcionando cinco pontos presenciais: Portal do Trabalhador (Avenida Nazaré, 669, esquina com a Quintino Bocaiúva, das 8h às 13h); Estação Cidadania (Av. José Bonifácio, 2308 – Guamá, das 9h às 13h); sede do IBGE (Av. Gentil Bittencourt, 418, das 8h às 15h); Sine de Icoaraci (Av. Dr. Lopo de Castro, 78 – Cruzeiro); Agência Distrital de Icoaraci (Tv. Carneiro da Rocha, 900 – Cruzeiro, das 8h às 14h).

No interior do estado, é possível se inscrever nos seguintes endereços:

Sine de Marabá (rua 05 de Abril, 934, Velha Marabá, das 9h às 13h);

Sine de Uruará (rua das Mangueiras, s/n – Aeroporto, das 9h às 13h);

Sine de Altamira (rua Padre Antônio Vieira, S/N, Ginásio Poli esportivo, Brasília, das 9h às 13h);

Sine de Capanema (Travessa Dois de Junho, nº 109, Bairro Centro, das 9h às 13h);

Sine de Parauapebas (Rua 11, s/n°, Qd. Especial - Cidade Nova, das 9h às 13h);

Secretaria de Assistência Social de Jacareacanga (Av. Brg. Haroldo Coimbra Veloso, 34, das 9h às 13h);

Sine de Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 1752, das 8h às 13h).

Quanto é a taxa de inscrição?

A taxa de é de R$ 60,50 para os candidatos aos cargos de ACM e ACS e de R$ 57,50 para Recenseador, mas pessoas inscritas no CadÚnico podem solicitar isenção no ato da inscrição.

Quais são os documentos necessários para a inscrição?

Para se inscrever, é necessário apresentar as seguintes informações: RG, CPF, título de eleitor e endereço residencial. Quem for pedir isenção da taxa de inscrição, deve também levar o número do NIS.