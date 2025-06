Concurso da PF tem inscrições prorrogadas; confira novos prazos

A Polícia Federal informa que o prazo de inscrições para o concurso público deste ano foi prorrogado. A oportunidade é para o provimento de vagas nos cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. Os interessados terão até a próxima terça-feira (17), às 18h, para se inscreverem por meio do site do Cebraspe.

Os detalhes completos sobre os cargos, requisitos e etapas do processo seletivo estão disponíveis no edital, publicado em 20 de maio de 2025, no sítio eletrônico da banca organizadora. No total, são mil vagas distribuídas entre os cargos disponíveis com salários que podem chegar a R$ 26.800.