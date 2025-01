Conab define banca para novo concurso público, com mais de 400 vagas previstas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou na última sexta-feira (10) informações do novo concurso público que será realizado para preencher o quadro de empregados da estatal. A principal novidade é a definição da banca. O Instituto Consulpam foi escolhido para organizar o certame e assinou contrato com validade de 12 meses. As provas do concurso deverão ser aplicadas em todas as capitais do Brasil.

Criada em 1990, a Conab possui sede em Brasília e está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Sua estrutura engloba ainda superintendências regionais localizadas em todos os 26 estados, além de mais de 60 armazéns e graneleiros capazes de estocar diversos produtos agrícolas e garantir o suprimento alimentar da população.

Conab oferece ao governo federal informações técnicas

Estatal de importância estratégica, a Conab oferece ao governo federal informações técnicas - tais como previsão de safras, custos de produção e armazenagem, posicionamento dos estoques e indicadores de mercado - para embasar a tomada de decisão na elaboração de políticas públicas. Os levantamentos e estudos ficam disponíveis para toda a sociedade em seu portal institucional.

Para o novo concurso, são previstas 403 vagas. Serão contratados assistentes, com salário inicial de R$ 3.459,87, para atuar nas seguintes frentes: administrativo, técnico agrícola, tecnologia da informação e contabilidade.

Também há vagas para analistas, com salário inicial de R$ 8.140,88, envolvendo formações variadas: administração, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, direito, economia, engenharia agrícola, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, gestão do agronegócio, jornalismo, letras, nutrição, pedagogia, psicologia, relações públicas e tecnologia da informação.

Os novos empregados deverão ser distribuídos entre a sede e as superintendências regionais. Para todas as vagas, além do salário inicial, estão inclusos o auxílio alimentação e outros benefícios.