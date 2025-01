Lista traz os 34 concursos públicos mais aguardados para 2025

O ano 2025 começou com tudo e, junto com ele, as oportunidades no mundo dos concursos públicos. Diversas oportunidades são aguardadas para este ano, em vários estados e em diversas esferas do governo. Alguns já com inscrições abertas e provas entre os meses de fevereiro e março, outros autorizados recentemente pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Confira a lista com os 34 concursos públicos mais aguardados para 2025.

Concurso Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

350 vagas para analista administrativo e analista ambiental

Salário: R$ 8.817,72

Prova: 23 de fevereiro

Clique aqui e confira o edital

Concurso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

31 vagas para diversas áreas

Salários: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047

Prova: 23 de fevereiro

Clique aqui e confira o edital

Concurso Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

1.027 vagas para pesquisador, analista, técnico e assistente

Salários: de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61

Prova: 23 de março

Clique aqui e confira o edital

Concurso Ministério da Previdência Social (MPS)

250 vagas para perito médico federal

Salário: R$ 14.166,99

Prova: 16 de fevereiro

Clique aqui e confira o edital

Concurso Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10)

Nove vagas imediatas e cadastro de reserva

Salários: de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69

Prova: 16 de março

Clique aqui e confira edital

Concurso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15)

Cadastro de reserva para analista e técnico judiciário

Salário: até R$ 13.994,78

Prova: 30 de março

Clique aqui e confira o edital

Concurso Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

545 vagas nas áreas médica, administrativa e assistencial

Salários: de R$ 2.707,15 a R$ 17.978

Prova: em março

Edital disponível em breve

Concurso Controladoria-Geral da União (CGU)

Previsão de vagas para auditor e técnico

Salários: até R$ 19.197

Edital disponível em breve

Concurso Receita Federal do Brasil (RFB)

Edital aguardado para auditor e analista fiscal

Salário: até R$ 21.487

Edital disponível em breve

Concurso Banco do Brasil (BB)

Concurso para escriturário

Salário: R$ 5.436,03

Edital disponível em breve

Concurso Caixa Econômica Federal

Vagas para técnico bancário e cargos de nível superior

Salário: até R$ 10 mil

Edital disponível em breve

Concurso Polícia Federal (PF)

Previsão de vagas para agente, delegado e perito

Salário: até R$ 31 mil

Edital disponível em breve

Concurso Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Concurso para policial rodoviário

Salário: R$ 10.357

Edital disponível em breve

Concurso Ministério da Saúde

Vagas para médicos, enfermeiros e administrativos

Salário: até R$ 17 mil

Edital disponível em breve

Concurso Ministério da Educação (MEC)

Oportunidades para técnicos e professores em institutos federais

Salário: até R$ 12 mil

Edital disponível em breve

Concurso Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Previsão de vagas para técnico e analista

Salário: até R$ 10 mil

Edital disponível em breve

Concurso Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)

Edital aguardado para analistas ambientais

Salário: até R$ 8 mil

Edital disponível em breve

Concurso Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Cargos técnicos e analistas

Salário: até R$ 15 mil

Edital disponível em breve

Concurso Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Vagas para técnico e analista

Salário: até R$ 14 mil

Edital disponível em breve

Concurso Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Cargos técnicos e administrativos

Salário: até R$ 18 mil

Edital disponível em breve

Concurso Defensoria Pública da União (DPU)

Vagas para defensor e técnico administrativo

Salário: até R$ 28 mil

Edital disponível em breve

Concurso Tribunal de Contas da União (TCU)

Previsão de vagas para auditor federal

Salário: até R$ 22 mil

Edital disponível em breve

Concurso Ministério Público da União (MPU)

Cargos para técnico e analista

Salário: até R$ 19 mil

Edital disponível em breve

Concurso Superintendência de Seguros Privados (Susep)

Previsão de 75 vagas para o cargo de analista técnico

Salário: R$ 20.924,80

Edital disponível em breve

Concurso Senado Federal

Edital aguardado para analista e consultor legislativo

Salário: até R$ 34 mil

Edital disponível em breve

Concurso Câmara dos Deputados

Previsão de vagas para técnico e analista

Salário: até R$ 33 mil

Edital disponível em breve

Concurso Marinha do Brasil

Concursos para sargentos e oficiais

Salário: até R$ 14 mil

Edital disponível em breve

Concurso Exército Brasileiro

Vagas para técnicos, engenheiros e médicos

Salário: até R$ 12 mil

Edital disponível em breve

Concurso Aeronáutica

Previsão de concursos para oficiais e graduados

Salário: até R$ 13 mil

Edital disponível em breve

Concurso Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) Reio de Janeiro

Previsão de vagas para auditor fiscal e analista de finanças públicas

Salários: de R$ 10.182,18 a R$ 27.430,94

Edital disponível em breve

Concurso Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)

Previsão de vagas para auditor de controle externo

Salário: R$ 19.793,26

Edital disponível em breve

Concurso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)

Previsão de vagas para analista e técnico

Salários: de R$ 5.853,42 a R$ 9.534,57

Edital disponível em breve

Concurso Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ)

Previsão de vagas para técnico e analista judiciário

Salários: de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78

Edital disponível em breve

Concurso Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)

Previsão de vagas para vários cargos

Salário: R$ 5.546,19

Edital disponível em breve