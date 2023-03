Comissão de Aeroportos da Região Amazônica do Comando da Aeronáutica abre pss no Pará; veja

A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) do Comando da Aeronáutica divulgou a reabertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, para a contratação temporária e formação de cadastro reserva, com possibilidade de atender aos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária em cidades dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rio Grande do Norte, além de possprosseíveis localidades que poderão ser atendidas diante da necessidade da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Comando da Aeronáutica (Comaer).

De acordo com o edital, as inscrições para o processo seletivo estarão abertas a partir do dia 24 de março de 2023 e seguem até o dia 11 de abril de 2023, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário de inscrição, disponível no site da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma única localidade na qual deseja entregar sua documentação para a fase de avaliação curricular, caso seja selecionado para a referida fase. A localidade escolhida pelo candidato para exercer a sua função e a escolhida para a entrega de documentação poderão ser diferentes.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para concorrer às vagas é preciso possuir a habilitação exigida para a função, de nível médio ou superior, e demais qualificações exigidas no processo seletivo para o exercício da função.

As vagas ofertada no processo seletivo são para os seguintes cargos:

Nível Auxiliar: Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Limpeza; Auxiliar De Manutenção Predial; Auxiliar de Mecânico de Autos; ; Armador De Estruturas De Concreto Armado; Borracheiro; Carpinteiro; Cozinheiro (Embarcações); Cozinheiro Geral; Detonador; Eletricista De Instalações (Edifícios); Eletricista De Instalações; Encanador; Lixador De Peças De Metal; Lubrificador De Veículos Automotores (Exceto Embarcações); Marceneiro; Marinheiro De Convés; Marinheiro Fluvial De Máquinas;Mecânico De Manutenção De Máquinas De Construção E Terraplenagem; Mecânico De Manutenção De Máquinas Em Geral; Mecânico De Manutenção E Instalação De Aparelhos De Climatização E Refrigeração; Mecânico De Manutenção De Motores Diesel (Exceto De Veículos Automotores); Mecânico De Manutenção De Veículos; Mestre Fluvial; Montador De Estruturas Metálicas De Embarcações; Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) Categoria "D"; Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) Categoria "E"; Motorista Operacional De Guincho; Operador De Betoneira; Operador De Britador De Mandíbulas; Operador De Compactadora De Solos; Operador De Compressor De Ar; Operador De Escavadeira; Operador De Jato Abrasivo; Operador De Máquinas De Construção Civil E Mineração; Operador De Máquina Perfuradora (Minas E Pedreiras); Operador De Martelete; Operador De Motoniveladora; Operador De Motosserra); Operador De Pá Carregadeira; Operador De Pavimentadora (Asfalto, Concreto E Materiais Similares); Operador De Trator De Lâmina ; Pedreiro; Piloto Fluvial; Pintor De Estruturas Metálicas; Pintor De Obras; Prático; Servente De Obras; Soldador; Soldador Elétrico; Tratorista Agrícola; Torneiro Mecânico; Vigia.

Nível Intermediário: Almoxarife; Apontador de obras; Assistente administrativo; Desenhista projetista de construção civil; Ferramenteiro; Mecânico de refrigeração; Mestre (construção civil); Mestre de soldagem; Inspetor de terraplenagem; Técnico de obras civis; Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção); Técnico de estradas; Técnico eletrônico; Técnico em eletromecânica; Técnico em manutenção de equipamentos de informática; Técnico em petroquímica; Técnico em segurança no trabalho; Técnico em telecomunicações; Topógrafo.

Nível Superior: Agrônomo; Arquiteto de edificações; Biólogo; Contador; Engenheiro ambiental; Engenheiro agrimensor; Engenheiro civil; Engenheiro civil (orçamentista); Engenheiro civil (edificações); Engenheiro civil (geotecnia); Engenheiro civil (hidráulica); Engenheiro civil (saneamento); Engenheiro eletricista; Engenheiro mecânico; Engenheiro naval; Engenheiro de minas; Geólogo; Supervisor de logística.

Segundo o edital, a carga horária para os candidatos selecionados será de 40 horas semanais, e completado o período inicial, o contrato poderá ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, com prorrogações de períodos sucessivos, dependendo da necessidade das obras ou dos serviços, por, no máximo, quatro anos, de acordo com a legislação vigente.

Etapas

O processo seletivo da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) será realizado em oito etapas. São elas:

- Inscrição eletrônica no site contendo informações pessoais e profissionais;

- Divulgação da lista da classificação preliminar dos candidatos selecionados para a avaliação curricular;

- Entrega da documentação para à avaliação curricular; avaliação curricular (análise documental) para os candidatos convocados para esta fase;

- Divulgação da lista com o resultado da avaliação curricular;

- Interposição de recursos; resultado dos recursos e;

- Divulgação da lista da classificação final do cadastro de reserva.

A divulgação dos candidatos classificados está prevista para o dia 26 de maio de 2023 na página da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), por ordem de classificação e por pólo de seleção.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).